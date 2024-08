Der 1. FC Nürnberg ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden - und wie. Aus Kroatien kommt der vereinslose Mahir Emreli zum "Club".

Mit Mahir Emreli ist dem 1. FC Nürnberg ein echter Transfercoup gelungen. Der 1,87 Meter große Mittelstürmer kommt von Dinamo Zagreb aus Kroatien - einem der besten Teams des Landes. Der Stürmer laboriert derzeit allerdings noch an einer Sprunggelenksverletzung und wird dem Club daher nicht unmittelbar zur Verfügung stehen.

Dennoch sind sie beim 1. FCN von ihm überzeugt. "Wir haben uns bewusst für diesen Transfer entschieden, weil wir von seiner Qualität überzeugt sind: Mahir ist ein international erfahrener Stürmer, der bei seinen bisherigen Stationen gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor steht. Dass es uns als 1. FC Nürnberg gelingt, einen Spieler dieser Kategorie zu verpflichten, macht uns stolz. Wir freuen uns auf Mahir und werden ihn bei seinem Genesungsprozess bestmöglich unterstützen", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Sportdirektor Olaf Rebbe ergänzte: "Mahir vereint viele Komponenten, die ein Stürmer braucht. Er hat eine gute Größe, ist technisch versiert und abschlussstark. Dass sich ein Spieler mit Einsätzen im internationalen Geschäft für den Club entscheidet, ist nicht selbstverständlich. Jetzt ist es unsere Aufgabe, ihn schnellstmöglich in die Mannschaft sowie in unser Spiel zu integrieren."

Emreli startete seine Karriere in seiner aserbaidschanischen Heimat bei Qarabag FK und wechselte nach fünf Jahren, in denen er in 187 Spielen 68 Tore für seinen Heimatklub erzielte, zu Legia Warschau. Nach einem halben Jahr in Polen mit Einsätzen in der Champions-League-Qualifikation und Europa League schloss er sich Dinamo Zagreb an.

Für das kroatische Top-Team erzielte er in 47 Partien zehn Treffer und war ebenfalls im internationalen Wettbewerb im Einsatz. Zwischenzeitlich war der 1,87m-große Angreifer ein halbes Jahr auf Leihbasis für den türkischen Erstligisten Konyaspor aktiv.

Für sein Heimatland Aserbaidschan absolvierte der Angreifer bislang 48 Länderspiele, in denen er sechs Tore erzielte und drei Treffer auflegte. "Für den Schritt nach Deutschland habe ich mich bewusst entschieden. Ich konnte mir in den vergangenen Tagen bereits einen guten Eindruck vom Gelände und der Umgebung verschaffen und werde alles daransetzen, bald wieder auf dem Platz zu stehen. Für meine schnelle Genesung finde ich beim Club Top-Bedingungen vor. Ich freue mich auf meine Zeit beim FCN", sagte Emreli.