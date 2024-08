Felix Götze steuert in seinem ersten Pflichtspiel für den SC Paderborn ein Tor zum Sieg bei. Das Debüt von Miroslav Klose als Nürnberg-Trainer misslingt.

Perfekter Einstand für Felix Götze beim SC Paderborn. Der Defensivmann, der im Sommer von Rot-Weiss Essen zu den Ostwestfalen wechselte, feierte mit dem SCP beim Zweitliga-Auftakt einen 2:1-Auswärtssieg bei Hertha BSC.

Und daran hatte der 26-Jährige einen erheblichen Anteil. Denn kurz vor der Halbzeit köpfte Götze die Paderborner zur Führung (42.). Filip Bilbija erhöhte nach Wiederanpfiff (48.), der Anschlusstreffer der Berliner durch Ibrahim Maza (72.) per Distanzschuss kam zu spät. Damit kassiert Aufstiegskandidat Hertha zum Start einen Dämpfer, während sich die Paderborner über ihren ersten Sieg überhaupt im Olympiastadion freuen durften.

Budu Siwsiwadse vom Karlsruher SC hat Ex-Weltmeister Miroslav Klose sein Pflichtspiel-Debüt als Trainer des 1. FC Nürnberg vermasselt. Beinahe im Alleingang sorgte der georgische Nationalstürmer nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand für den 3:2 (1:2)-Heimerfolg des KSC. Der 30-Jährige schoss nach den Nürnberger Treffern von Kanji Okunuki (20.) und Florian Pick (31.) drei Treffer (45. + 2/73./79.).

Hannover 96 hat dem SSV Jahn Regensburg das Comeback in der 2. Fußball-Bundesliga verdorben. Der Aufstiegsaspirant aus Niedersachsen setzte sich zum Saisonauftakt souverän gegen den Liga-Rückkehrer aus der Oberpfalz mit 2:0 (2:0) durch. Nicolo Tresoldi (11.) und Jannik Dehm (23.) sorgten mit ihren Treffern schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Der 1. FC Magdeburg ist zum Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga nicht über eine Punkteteilung hinausgekommen. Gegen die SV Elversberg gab es ein torloses Unentschieden. Vor 21.469 Zuschauern gelang es keinem der beiden Teams, die sich ergebenden Chancen zu nutzen.

Das Topspiel am Samstagabend bestreitet dann Schalke 04. Die Königsblauen empfangen am ersten Spieltag Eintracht Braunschweig in der Arena (20.30 Uhr, RS-Liveticker). Am Sonntag sind die NRW-Klubs Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster bei Darmstadt 98 und Greuther Fürth zu Gast. Zudem empfängt Aufsteiger SSV Ulm den 1. FC Kaiserslautern (alle 13.30 Uhr, RS-Liveticker).