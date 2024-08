Zwei Trikots hat Schalke für die Saison schon vorgestellt, am Donnerstag folgte das Auswärtstrikot. Das gab es für einige Fans sogar kostenlos.

Damit ist Schalkes Trikotsatz für die neue Saison komplett: Zwei Tage vor dem Ligastart gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 20.30 Uhr, Sky) hat Schalke sein Auswärtstrikot für die neue Saison vorgestellt. Für die Präsentation haben sich die Königsblauen allerdings eine besondere Aktion ausgedacht.

Auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte Schalke am Donnerstag einen ersten Hinweis - auf einem Foto war ein weißer Karton mit grünen Nadelstreifen und einem Schalke-Logo zu sehen. „S04-Admin heute in der Straßenbahn unterwegs“ titelte der Verein zu dem Bild. Fans witterten hinter dem Post schnell die Präsentation des neuen Auswärtstrikots. Ein Foto mit Olaf Thon im neuen Trikot machte schnell die Runde.

Glück hatten diejenigen, die am Donnerstag zufällig in der Straßenbahnlinie 302 unterwegs waren. Die Bahn wurde, pünktlich zur Pärsentation des neuen Trikots, im selben Look beklebt und wird für die nächsten sechs Monate auf der Strecke zwischen Bochum und Gelsenkirchen eingesetzt. Am Donnerstag stiegen neben den Vorstandsmitgliedern Christina Rühl-Hamers und Matthias Tillmann auch die S04-Profis Ron Schallenberg, Mehmet Aydin und Michael Langer ein und verschenkten das neue Auswärttrikot an Schalke-Fans.

Das Design des Trikots soll an die Stadtfarben von Gelsenkirchen erinnern. Neben den grün-weißen Nadelstreifen gibt es auch grüne Details an den Ärmeln. Im Nacken ist das Stadtwappen Gelsenkirchens verarbeitet. Eine Besonderheit gibt es laut dem Verein auf dem Rückenflock. Im Wort Schalke ist das „A“ in der Form eines Förderturms gehalten.

Weiter unklar ist, wer neuer Ärmelsponsor wird. Sobald dieser feststeht, können Fans sich den entsprechenden Flock nachträglich im Fanshop auf ihren Trikots anbringen lassen, wie Schalke mitteilt. Das Trikot ist ab sofort in allen Fanshops und im Online-Shop erhältlich. Das Trikot für Erwachsene kostet 89,95 Euro, Kindertrikots kosten 69,95 Euro.