Schalke 04 startet gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison. Einen Auftaktsieg - das hat es bei den Königsblauen lange nicht gegeben.

Bei Schalke 04 läuft die Vorbereitung auf den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga auf Hochtouren. Als erster Gegner kommt am Samstag Eintracht Braunschweig in die Arena. Die Fans erwarten den ersten Pflichtspielauftritt des in weiten Teilen neu formierten Teams von Trainer Karel Geraters mit Spannung, S04 geht als Favorit in das Abendspiel (20.30 Uhr, RS-Liveticker).

Doch Schalke und das erste Saisonspiel - das war in der jüngeren Vergangenheit eine unglückliche Beziehung. Seit mittlerweile sieben Jahren warten die Königsblauen auf einen Auftaktsieg. Nur einen einzigen Punkt konnten sie in diesem Zeitraum holen.

Das gilt sowohl für die 2. Bundesliga, in der Schalke in der Vorsaison sowie 2021 jeweils dem Hamburger SV unterlag (3:5, 1:3), als auch für die Bundesliga. Nach dem Wiederaufstieg gab es das unglückliche und von Schiri-Pech begleitete 1:3 beim 1. FC Köln.

Dramatische Züge nahm das 0:8 gegen den FC Bayern vor dem ersten Abstieg im Sommer 2020 an - ein Vorgeschmack auf die folgenden düsteren Monate. Davor trennte sich S04 mit 0:0 von Borussia Mönchengladbach (2019) und verlor mit 1:2 beim VfL Wolfsburg (2018).

Letztmals jubeln durften die Gelsenkirchener zum Start in die Saison 2017/18. Bei der Premiere von Trainer Domenico Tedesco setzten sie gar ein Statement und besiegten RB Leipzig mit 2:0. Nabil Bentaleb per Elfmeter und Yevgen Konoplyana ließen die Arena mit ihren Toren beben. Am Ende der Spielzeit feierte Schalke die Vizemeisterschaft.

Dass ein guter Start wichtig ist, insgesamt jedoch wenig Aussagekraft besitzt, zeigt aber ja allein das Beispiel der letzten Aufstiegssaison. Nach der Auftaktpleite gegen den HSV gewannen die Schalker auch nur eine der folgenden drei Partien. Nach dem 34. Spieltag reckten sie trotzdem die Zweitliga-Meisterschale in die Luft.

Und der Gegner aus Braunschweig? Er erlebte zuletzt auch rumpelige erste Spieltage und wartet seit 2019 auf einen Sieg zum Saisonbeginn.