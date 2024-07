Schalke 04 hat bei der Saisoneröffnung am Sonntag sein neues Heimtrikot präsentiert. Es erinnert an den Sieg im Uefa-Pokal 1997.

Mit Spannung warteten die Fans auf das neue Heimtrikot von Schalke 04, an diesem Sonntag lüftete der Revierklub das Geheimnis. Im Rahmen der Saisoneröffnung an der Arena, dem "Schalke-Tach" präsentierten die Königsblauen den Dress für die Heimspiele in der anstehenden Zweitliga-Saison.

Verein und die Ausrüster Adidas und 11Teamsports setzen wenig überraschend auf die traditionellen Vereinsfarben. Das Trikot ist in Blau gehalten, mit weißen Ärmelstreifen und Logos von Klub, Ausrüster und Hauptsponsor. Auf dem gesamten Shirt schimmern mehrere Schalke-Wappen in ebenfalls blauer Farbe.

Auffälligstes Detail: Erstmals seit der Saison 2011/12 laufen die S04-Profis in der neuen Spielzeit mit einem Polo-Kragen auf. Damit wollen die Gelsenkirchener an den Sieg im Uefa-Pokal 1997 erinnern - die Eurofighter trugen ebenfalls Polo-Kragen. Das Trikot vereine "Tradition und Moderne in perfekter Symbiose", schreiben die Schalker. "Der weiße Polokragen mit Knopf verleiht dem Heimtrikot einen außergewöhnlichen Retro-Charme."

Die Brust ziert das Logo des neuen Hauptsponsors Sun Minimeal. Der Ärmel hingegen bleibt vorerst blank, denn für diese Stelle hat Schalke noch keinen neuen Sponsor gefunden. Zunächst geht das Trikot ohne Ärmelsponsor in den Verkauf. Steht der neue Partner fest, kann das Logo nachträglich angebracht werden.

Innerhalb kurzer Zeit riefen die Social-Media-Beiträge der Schalker zum neuen Trikot zahlreiche Reaktionen hervor - überwiegend positive. Kurios: Auch der aussortierte Innenverteidiger Timo Baumgartl meldete sich bei Instagram und kommentierte in Anspielung auf seine Suspendierung: "Sehr GEiles Trikot - sicherlich nice zu tragen."

Fans, die das neue Trikot kaufen möchten, müssen aber wohl Geduld mitbringen. Beim Schalke-Tag steht an den Verkaufsstellen zwar eine laut Verein "exklusive Stückzahl" zur Verfügung. Im Onlineshop können Fans den Dress nur vorbestellen. Die Lieferzeit beträgt vier bis sechs Wochen, Verzögerungen sind möglich. Schalke bietet das Trikot in den Größen S bis XXXL an. Kostenpunkt: 89,95 Euro - damit verzichtete der Zweitligist auf eine Preiserhöhung gegenüber dem vorigen Trikot.

Die Damenversion liegt ebenfalls bei 89,95 Euro. In Kindergrößen kostet das Trikot 69,95 Euro. Wer einen Rückenflock möchte, muss zusätzliche 12,95 Euro (Spieler) oder 15,50 Euro (individuell) bezahlen. Für die zugehörige Shorts werden 44,95 Euro fällig, für die Stutzen 19,95 Euro.