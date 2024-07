Blau-grau statt Schwarz. Bilder in den sozialen Medien zeigen eines der neuen Trikots von Schalke 04. Auffällig ist das Muster des neuen Jerseys.

Neuer Hauptsponsor, neues Trikot. Rund eine Stunde nach der Verkündung der Partnerschaft mit dem neuen Hauptgeldgeber Sun AG (Vertrag bis 2026), hat der FC Schalke 04 auch eines der neuen Trikots für die kommende Zweitligasaison vorgestellt. Auf ihren privaten Instagram-Accounts haben zunächst Kapitän Kenan Karaman und dann auch zahlreiche weitere S04-Profis Fotos mit dem neuen Jersey gepostet.

Die wohl wichtigste Nachricht für Schalke-Fans: Der Sponsorenaufdruck „Sun Minimeals“ ist schlicht in Weiß gehalten. Um farblich zu Schalke 04 zu passen, hat das Schweizer Unternehmen darauf verzichtet, mit ihrem eigentlichen Firmenlogo – einer gelben Sonne – zu werben.

Neues Schalke-Trikot in Grau-Blau

Die Bilder, die bereits in den Sozialen Medien veröffentlich worden sind, zeigen mutmaßlich das neue Ausweichtrikot der Schalker. Ausrüster ist weiterhin Adidas. Das Shirt ist in den Farben grau und blau gehalten und mit einem speziellen Karo-Muster und zahlreichen feinen Streifen verziert. In der Vorsaison spielten die Schalker in schwarzen Ausweichtrikots.





Das neue Schalke-Auswärtstrikot

Es ist davon auszugehen, dass die Schalker ihr Heimtrikot weiterhin traditionell in Königsblau gestalten werden. Zu erwarten ist auch, dass noch ein weißes Auswärtstrikot präsentiert wird. Dass die Gelsenkirchener in ihren Vereinsfarben spielen, ist sogar im Leitbild des Klubs festgehalten. „Unsere Vereinsfarben sind und bleiben Blau und Weiß. Wann immer möglich, sollte dies auch die Spielkleidung der Vereinsmannschaften sein“, heißt es dort.

Schalke gegen den FC Twente erstmals in den neuen Trikots

Schon am kommenden Mittwoch dürften die Profis von Schalke 04 erstmals in den neuen Trikots mit dem Sun-Sponsorenaufdruck auflaufen. In Marl treffen die Königsblauen in einem Testspiel auf den niederländischen Top-Klub FC Twente Enschede (18.30 Uhr, EVONIK Sportpark). Die Zweitligasaison startet für die Königsblauen am 3. August mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (20.30 Uhr Sky und Sport1).