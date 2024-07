Der Transfer von Felipe Sánchez zu Schalke 04 ist auf der Zielgeraden. Das Abwehr-Talent absolviert derzeit seinen Medizincheck in Gelsenkirchen.

Gern hätten die Verantwortlichen von Schalke 04 Felipe Sánchez schon am Montagmorgen im Flieger in Richtung München begrüßt. Doch vorerst ist der Tross des Zweitligisten ohne den 20 Jahre alten Innenverteidiger ins Trainingslager nach Mittersill (Österreich) gereist. Die Verhandlungen mit Sánchez‘ bisherigem Klub Club de Gimnasia y Esgrima La Plata haben sich etwas länger gezogen als erhofft.

Dennoch ist der Wechsel des talentierten Argentiniers zu Schalke 04 auf der Zielgeraden. Sánchez hat sich schon vor seinem Heimatklub verabschiedet und ist am Sonntag nach Deutschland gereist, um den Transfer zu finalisieren. An diesem Montag steht in Gelsenkirchen der obligatorische Medizincheck an. Geben die Ärzte grünes Licht, wird Sánchez bei den Königsblauen unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung des Transfers könnte dementsprechend schon am Montagnachmittag erfolgen.

Obwohl Sánchez seinen Check in Gelsenkirchen absolviert, ist es geplant, der er schnellstmöglich ins Trainingslager nachreist. In Mittersill hätte er die Chance, seine neuen Kollegen kennenzulernen und auch die Fans von sich zu überzeugen.

Klar ist aber: Der Schritt aus Argentinien zu Schalke 04 nach Deutschland ist für Sánchez ein großer. Zwar stehen schon 30 Erstligaspiele in Argentinien in seiner Vita, doch S04 wird die erste Station des Verteidigers fernab der Heimat sein. Sánchez gilt zwar als hoffnungsvolles Abwehr-Talent, den Kaderplaner Ben Manga schon lange im Auge hat, aber Wunderdinge sollte man so schnell nicht von ihm erwarten.

Integrationsbeauftragte sollen neuen Spielern helfen

Eine Schlüsselrolle bei der Integration von Felipe Sánchez sollen die beiden neuen Schalker Integrationsbeauftragten Juan Oburu (39) und Giuseppe "Joe" Miraglia (49) spielen. Das Duo hat zum Start der Sommervorbereitung auf Schalke begonnen und soll ausländischen Spielern auf Schalke helfen.