Schalke: Geraerts stolz über S04-Ticket-Wahnsinn: Bei welchem Klub passiert so etwas noch?

Schalke hat am Freitag binnen weniger Stunden alle zur Verfügung stehenden Hinrunden-Tickets verkauft. Trainer Karel Geraerts findet das nach der schwierigen letzten Saison "unglaublich".

Der FC Schalke 04 hat am Samstag beim SV Meppen kurz vor dem Start ins Trainingslager an einem Kurzturnier teilgenommen. Sportlich gesehen lief es eher in der Kategorie "geht so".

Das erste Spiel verloren die Königsblauen mit 0:1 gegen den Nord-Regionalligisten Kickers Emden. Beim zweiten Spiel machte es die vermeintlich aktuelle "A-Elf" etwas besser und schlug den Gastgeber SV Meppen mit 4:2. Beide Spiele dauerten jeweils 45 Minuten.

Während die Offensive mit dem erneut starken Dreifachtorschützen Moussa Sylla schon langsam auf Touren kommt, gibt es im Defensivbereich noch große Abstimmungsschwierigkeiten.

Dennoch war Schalkes Trainer Karel Geraerts anschließend nicht unzufrieden. "Es war so, wie am vergangenen Mittwoch. Es war mir wichtig, allen Spielern 45 Minuten Einsatzzeit zu geben. Sie haben diese Woche sehr hart gearbeitet auf dem Trainingsplatz. Es gab keine Verletzungen. Das freut mich", sagte Geraerts nach dem Blitzturnier.

Eine andere Nachricht hat ihn am Freitag aber fast von den Socken gehauen. Denn die Königsblauen hatten am Freitag ihren Vorverkauf für die acht in der Hinserie anstehenden Heimspiele in der 2. Bundesliga gestartet. Und nach vier Stunden bereits wieder beendet. Denn dann waren alle aktuell zur Verfügung stehenden Tickets vergriffen.





Für Geraerts fast unvorstellbar. "Kannst du mir noch eine Mannschaft sagen, wo das so passiert? Niemals! Das ist unglaublich, das ist super. Das macht mich sehr, sehr stolz", sprudelte es förmlich aus dem Belgier heraus. Er ergänzte: "Unglaublich!"

Das müsse allen Beteiligten noch mehr Motivation geben, das Bestmögliche herauszuholen. "Absolut, absolut", erklärte Geraerts. "Wir kommen aus einer schwierigen Saison und dann passiert so etwas. Die neue Saison hat jetzt begonnen. Das muss ein Zeichen für den Staff, für die Spieler für alle sein, noch mehr zu geben."

Damit es in der Saison 2024/2025 für die S04-Fans dann auch wieder mehr Grund zum Jubeln gibt.