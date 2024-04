Derry Murkin droht Schalke 04 länger zu fehlen. Doch er ist nicht das einzige Sorgenkind. Weitere Außenverteidiger können nicht trainieren.

Noch am Freitagabend in Elversberg sprachen erste Profis von Schalke 04 bereits über das anstehende Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky).

Mit einem Sieg gegen den Aufstiegsaspiranten würden die Gelsenkirchener einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Obwohl die Schalker tabellarisch gegen die drittplatzierten Rheinländer nur Außenseiter sind, herrscht am Berger Feld Optimismus. „In unserer momentanen Verfassung sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen“, sagte Mittelfeldspieler Ron Schallenberg.

Was dem Mittelfeldspieler Hoffnung macht? Die Heimstärke. 27 ihrer 36 Zähler holten die Schalker zu Hause, was Rang sieben in der Heimtabelle bedeutet. „Die Fortuna kommt in unsere Arena – das wird nicht einfach für sie. Wir werden mit Sicherheit alles geben.“

Dass Schalke zu Hause auch Top-Teams der Liga ärgern kann, musste erst Anfang März der FC St. Pauli feststellen. Mit 3:1 verloren die Kiez-Kicker überraschend in Gelsenkirchen. Seit sechs Heimspielen ist S04 inzwischen unbesiegt.

Schalke: Auch Ouwejan und Matriciani fehlen im Training

Personell haben die Schalker vor dem Spiel gegen die Fortuna allerdings Probleme – gerade auf den Außenverteidigerpositionen. Zu Wochenbeginn fehlten Henning Matriciani (24, krank), Cedric Brunner (30, Kniebeschwerden), Thomas Ouwejan (27, wegen leichter Beschwerden nur Athletik-Training) und Derry Murkin (24) allesamt im Training. Bei dem letztgenannten Profi droht womöglich sogar eine längere Pause. Untersuchungsergebnisse sollen am Dienstag veröffentlicht werden. Details zur Verletzung wollten die Schalker auf Nachfrage nicht nennen.

Fakt ist allerdings, dass Derry Murkin während des 1:1-Unentschieden in Elversberg verletzt ausgewechselt worden ist. Zur Pause wurde der Engländer durch Stürmer Keke Topp ersetzt. Hinter Murkins Einsatz gegen Düsseldorf steht zumindest ein Fragezeichen.

Ähnlich sieht es auch bei Assan Ouédraogo aus. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler kann weiterhin nicht mit der Mannschaft trainieren. Am Vormittag arbeitete er individuell mit einem Athletik-Trainer auf dem Platz. Muskuläre Probleme verhinderten bereits seine Einsätze gegen Nürnberg (2:0) und in Elversberg. Bis zum Düsseldorf-Spiel dürfte es erneut eng werden.