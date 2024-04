Schalke-Gerüchte: S04-Coach lässt sich nicht in die Karten schauen, Nachfolger schon gehandelt

Wechselt Karel Geraerts im Sommer von Schalke zum FC Brügge? Für dieses Szenario ist S04 offenbar vorbereitet. Ein weiterer Belgier ist Kandidat.

Pünktlich zum Saisonendspurt in der 2. Bundesliga hat sich der kriselnde FC Schalke 04 stabilisiert. Durch das 1:1 beim Elversberg sind die Gelsenkirchener jetzt seit vier Partien ohne Niederlage. Nur eines der vergangenen sieben Ligaspiele wurde verloren. In kleinen Schritten nähert sich Schalke dem Klassenerhalt. Bleibt die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts derart stabil, dürfte die Schrott-Saison zumindest ohne Katastrophe enden.

Im Hintergrund laufen am Berger Feld bereits die Planungen für die kommende Zweitligasaison – an ersten Spieler-Transfers wird gebastelt. Doch auf Schalke steht weiter ein Fragezeichen hinter Trainer Karel Geraerts. Zwar steht der 42 Jahre alte Belgier noch bis 2025 unter Vertrag, doch Geraerts ist weiter Wunschkandidat beim Erstligisten FC Brügge. Dort könnte er ab Sommer übernehmen.

Seine Verbindungen nach Brügge sind unbestritten. Als Aktiver spielte er für den Klub und bis heute lebt seine Familie in der belgischen Großstadt. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel in die Heimat sagte er am Freitag bei Sky: „Das Einzige, was der Wahrheit entspricht, ist, dass meine Familie in Brügge wohnt und ich in Brügge gespielt habe. Alles andere sind Gerüchte und derzeit beschäftige ich mich nicht mit Gerüchten.“ Kategorisch ausgeschlossen hat er einen Wechsel allerdings nicht.

Mit Blick auf den Endspurt in der 2. Bundesliga sagte Geraerts: „Ich habe genug Arbeit auf Schalke, wir haben eine große Herausforderung vor uns und ich werde damit weitermachen.“

Hein Vanhaezebrouck heißer Schalke-Kandidat

Wie Sky berichtet, soll Schalke sich schon jetzt auf einen möglichen Abgang von Geraerts vorbereiten. Als Nachfolge-Kandidat gilt Hein Vanhaezebrouck. Der 60-Jährige ist ebenfalls Belgier und aktuell noch Coach von KAA Gent. Er soll gute Kontakte zu S04-Sportdirektor Marc Wilmots unterhalten.