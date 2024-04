Vor Schalke: Nürnberg ohne Quartett - Fiel erklärt seinen Trainingsausraster

Die Stimmung bei Schalke könnte besser sein, das gilt auch für den 1. FC Nürnberg - den kommenden S04-Gegner. So sieht der Trainer die Lage vor dem Spiel auf Schalke.

Unterstützt von knapp 6500 Fans will der 1. FC Nürnberg am Samstag (20:30 Uhr) beim FC Schalke 04 was mitnehmen. Beide Teams liefen zuletzt selten rund.

Während Schalke weiter gegen den Abstieg kämpft, hat sich der FCN nach nur zwei Siegen aus den letzten zehn Partien aus dem Aufstiegskampf verabschiedet - und muss bald nach unten schauen, wenn die Wende nicht gelingt.

Vor dem Spiel auf Schalke hat sich Nürnberg-Coach Cristian Fiel zu den 90 Minuten geäußert.

Fiel über...

... den Gegner Schalke 04: "Wenn man den Kader von Schalke durchgeht, ist das eine Mannschaft, die da unten nichts zu suchen hat. Was Drumherum los ist, müssen wir ausblenden, da jeder weiß, welche Wucht dieses Stadion entwickeln kann."

... die Vorbereitung seiner Mannschaft: "Für meinen Eindruck haben wir eine gute Trainingswoche hingelegt. Das Spiel gegen Kiel war schnell abgehakt, jetzt will ich morgen noch ein gutes Abschlusstraining haben und dann sind wir gut auf Schalke vorbereitet."

... seine Idee, was Nürnberg am Samstag erwartet: "Es werden viele hohe Bälle und viel Wucht auf uns zukommen. Auch bei den Standards müssen wir vorsichtig sein. Sie geben dir aber auch zwei, drei Möglichkeiten, wo du ihnen wehtun kannst."

... das Personal, das ihm zur Verfügung steht: "Jannik Hofmann macht wieder alles mit und ich habe das Gefühl, dass er keine Probleme hat. Trotzdem war er eine lange Zeit raus, wodurch er noch keine Option für den Kader ist. Auch Joseph Hungbo, James Lawrence und Marcel Wenig fallen aus."

... über seinen Ausraster im Training unter der Woche: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein emotionaler Mensch bin. Da ging es um eine simple Aktion, die wahrscheinlich größer gemacht wurde, als sie tatsächlich war."

So könnte der 1. FC Nürnberg bei Schalke 04 spielen

Klaus - Gyamerah, Jeltsch, J. Horn, Brown - Flick - Castrop - Goller, Uzun, Okunuki - Schleimer

Es fehlen: Hofmann (Rückstand nach Knieverletzung), Hungbo (Gelb-Rot-Sperre), J. Lawrence (Rücken-OP), Wenig (Kreuzbandriss)

Sperren drohen: Brown, Castrop, Flick