Schalke 04: Geraerts erklärt Drexler-Suspendierung, Duo zurück, Bangen um Ouedraogo

Treffen der Freunde. Wenn Schalke auf den 1. FC Nürnberg trifft, dann ziehen die Fans an einem Strang. Sportlich geht es brisanter zu, Schalke droht immer noch der Abstieg.

Der FC Schalke 04 kann am Samstag (20:30 Uhr) in der 2. Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Es geht gegen den 1. FC Nürnberg, der von den letzten zehn Partien nur zwei gewinnen konnte.

Die Folge: Nürnberg muss nicht mehr nach oben schauen. Im schlimmsten Fall droht sogar noch der Sturz in den Abstiegskampf. Daher hat die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel auf jeden Fall nichts zu verschenken.

Was auch auf die Königsblauen zutrifft, die nach zwei Remis in Serie (zu Hause gegen den KSC und in Hannover) mit einem Dreier etwas Luft zum Atmen hätten im Keller.

Die nötige Ruhe gab es im Vorfeld der Partie aber nicht, denn S04-Coach Karel Geraerts beorderte nach Timo Baumgartl auch Dominick Drexler zur U23. Auf der Pressekonferenz vor dem Nürnberg-Spiel betonte er: "Für mich war das eine logische Entscheidung. Als Team haben wir zusammen entschieden, dass wir als Team alles dafür tun, um in der Liga zu bleiben: Trainer, Spieler, alle sollen ihre persönlichen Themen zur Seite schieben. Ich habe meine Gründe, warum Dominick in die U23 geschickt habe. Es ist nicht nur der Shake."

Was dem Trainer wichtig ist: "Wir haben das intern besprochen, ich habe das erst Marc Wilmots mitgeteilt, dann Dominick, dann dem Team. Bei Thomas Ouwejan war es ähnlich. Er hat einen Fehler gemacht, wurde sanktioniert und hat sich dann wieder angeboten. Das hoffe ich jetzt auch bei Dominick. Er ist jetzt bei der U23, aber ich habe keinen Zeitraum festgelegt. Wir schauen, was passiert."

Ohne Drexler geht es also in das Duell gegen Nürnberg. Neben dem Routinier wird Geraerts nur auf Leo Greiml verzichten müssen. Sein Ausblick: "Ich habe unter der Woche eine Mannschaft gesehen, die zusammen kämpft, die als Team auftritt. Das macht mich stolz, wenn ich das sehe. Denn wir müssen uns auf Nürnberg fokussieren."

Wichtig für Schalke. Ron Schallenberg ist wieder da, konnte die ganze Woche trainieren, auch Brandon Soppy ist fit, Geraerts sieht ihn bei "80 bis 90 Prozent". Bangen muss er noch um Assan Ouedraogo, der in dieser Woche noch nicht mit dem Team trainieren konnte.

So könnte der FC Schalke gegen den 1. FC Nürnberg spielen

Müller - Soppy, Kalas, Schallenberg, Murkin - Seguin - Kabadayi, Ouwejan - Ouedraogo - Terodde, Karaman

Es fehlen: Baumgartl (zur U23 abgestellt), Drexler (zur U23 abgestellt), Greiml (Knieverletzung)

Sperren droht: Kabadayi