Der Regionalligist FC Gütersloh setzt auf Kontinuität. Auch in der kommenden Saison bleibt das Trainerteam zusammen.

In der Regionalliga West steht der Aufsteiger FC Gütersloh unmittelbar vor dem Klassenerhalt. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der SV Lippstadt belegt, satte acht Punkte. Aufgrund der komfortablen Situation im Abstiegskampf laufen die Planungen für die Regionalliga-Spielzeit 2024/25 bereits auf Hochtouren.

Mit Phil Beckhoff (Wuppertaler SV), Jannik Borgmann (Rot Weiss Ahlen) und Luis Frieling (SpVgg Vreden) gab der Klub drei Neuzugänge bekannt.

Am Montagnachmittag wurde eine weitere wichtige Personalentscheidung offiziell verkündet. Denn: Der FC Gütersloh hat die Verträge mit den beiden Co-Trainern Matthias Haeder und André Kording verlängert, die damit weiterhin mit Trainer Julian Hesse, der ebenfalls ein Arbeitspapier bis 2025 besitzt, zusammenarbeiten werden. Somit setzt der FCG auf das bewährte Trainerteam.

Beide behalten ihre Doppelfunktion als Co-Trainer und Spieler bei. Kording spielt seit fünf Jahren für den FC Gütersloh und erzielte in 65 Spielen sieben Tore. Haeder (34 Einsätze/6 Tore) wechselte vor drei Jahren vom SC Verl in den Heidewald und übernahm vor zwei Jahren zusätzlich den Posten des Co-Trainers neben Kording.

"Sowohl André Kording als auch Matthias Haeder haben mit ihrer Erfahrung und professionellen Einstellung zum Fußball einen großen Anteil an der Meisterschaft in der Oberliga und auch am aktuellen sportlichen Werdegang in der Regionalliga West. Ohne diese zwei sehr wichtigen Bausteine wären wir längst nicht da, wo wir jetzt sind. Beide sind mit ihrer Einstellung, ihrer Gewinnermentalität und ihrem Charakter absolute Vorbilder und haben mit ihren Qualitäten die Fähigkeit, unsere Spieler besser zu machen", freute sich Sportchef Rob Reekers.

In der Liga geht es für die Gütersloher am Freitagabend (03. Mai, 19.30 Uhr) mit dem Ostwestfalenderby beim SV Rödinghausen weiter. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt endgültig in trockenen Tüchern.