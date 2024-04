Gute Nachrichten für den FC Schalke 04: Vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Sonntag hat die Konkurrenz im Keller für Königsblau gespielt.

Wichtige Samstags-Konferenz für den FC Schalke 04: Mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Magdeburg waren zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt im Einsatz.

Das wichtigste Spiel aus Sicht des FC Schalke 04 stieg in Hamburg, wo der Hamburger SV den 1. FC Kaiserslautern empfing. Die Hausherren gingen durch Laszlo Bens in Führung, doch der Pokalfinalist ließ sich nicht unterkriegen und glich durch Ragnar Ache aus (45.+1)

Nach der Pause wurde es turbulent. Almamy Touré hätte den FCK in Führung bringen müssen - doch stattdessen saß der Gegenschlag des HSV. Lukasz Porebas Schuss kullerte an FCK-Keeper Robin Himmelmann vorbei ins Tor.

Ein Duo, das ebenfalls noch in Reichweite der Schalker liegt, sind die SV Elversberg und der 1. FC Magdeburg. Das direkte Duell endete am Samstagmittag 0:0, sodass Schalke am Sonntag die Chance hat, an den Bördestädtern vorbeizuziehen.

Deutlich wurde es in Nürnberg, und das schon zur Pause. Joseph Hungbo sah schon nach zwölf Minuten wegen wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot - der Anfang vom Ende. Der 1. FC Nürnberg war in Unterzahl gegen Holstein Kiel chancenlos und lag durch Tore von Marko Ivezic (20.), Shuto Machino (34.) und Alexander Bernhardsson (43.) schon nach 45 Minuten mit 0:3 zurück.

Nach der Pause stellte der ehemalige Münsteraner Nicolai Remberg den 4:0-Endstand her. Kiel hat damit weiter acht Punkte Vorsprung auf den HSV, der vorerst Rang drei belegt.

Bereits am Freitagabend hat der FC Hansa Rostock dank eines 3:1 (0:0)-Heimsieges im Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden die Chance auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Treffer für die Gastgeber erzielten am Freitag vor 25 500 Zuschauern Damian Roßbach (51.), Kai Pröger (72.) und Svante Ingelsson (90.+4). Für die Gäste, bei denen Bjarke Jacobsen in der 52. Minute wegen groben Foulspiels Rot sah, traf Ivan Prtajin (78.).

In einer lange ausgeglichenen und zerfahrenen Partie besaßen die Rostocker über weite Strecken mehr Spielanteile, taten sich jedoch mit zwingenden Offensivaktionen schwer. Den erlösenden Führungstreffer erzielte Abwehrmann Roßbach, der einen Freistoß von Simon Rhein in den Winkel köpfte. Kurz darauf sah Wiesbadens Jacobsen nach einem Foul an Nico Neidhart Rot.

In Überzahl erhöhte Hansa den Druck. Nach einem Konter legte Ingelsson auf Pröger quer, der den Ball zum 2:0 in die Maschen beförderte. Dadurch sprang Hansa auf Rang 15. Schalke bleibt vorerst Vierzehnter und kann am Sonntag auf Platz zwölf springen oder auch auf Rang 15 abrutschen.

Außerdem gewann Hertha BSC mit 3:2 beim SC Paderborn. mit dpa