Im Zweitliga-Abstiegskampf muss der FC Schalke 04 am Wochenende nachlegen. Das gelang zuletzt nicht.

Noch vor zwei Wochen löste der Blick auf die Tabelle der 2. Bundesliga beim FC Schalke 04 keine Panik aus. Sechs Punkte standen die Königsblauen vor der Abstiegszone. Dann kam der 26. Spieltag und der Vorsprung halbierte sich. Denn alle direkten Konkurrenten punkteten, bevor Schalke selbst eine schallernde 2:5-Niederlage bei Hertha BSC kassierte.

Daher droht im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Ostersonntag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) eine heikle Ausgangslage. Auch am kommenden Spieltag ist die Konkurrenz aus Kaiserslautern, Rostock und Braunschweig zeitlich vor S04 am Einsatz. Die drei hinter Schalke positionierten Teams spielen bereits Samstag, so dass die Gelsenkirchener beim Anpfiff des KSC-Spiels im Worst Case auf einem Abstiegsplatz stehen könnten.

Ob es dem Revierklub anders als am vergangenen Spieltag diesmal gelingt nachzulegen? An diesen Druck müssen sich die Spieler jedenfalls gewöhnen, denn im Schlussspurt der Spielzeit sind sie häufiger in dieser Rolle gefordert.

Bis zum vorletzten Spieltag - im Saisonfinale sind alle Klubs bekanntlich zeitgleich im Einsatz - spielen Lautern, Rostock und Braunschweig noch zweimal allesamt vor Schalke. Zwei weitere Male sind immerhin zwei der drei Konkurrenten früher als S04 im Einsatz. Nur am 30. Spieltag darf das Team von Karel Geraerts mal vorlegen. Dann geht es bereits am Freitagabend zur SV Elversberg (19. April), während die Rivalen an den Tagen darauf gefordert sind.

Wobei sich auch hier eine Statistik findet, die sich zu Schalkes Ungunsten auslegen lässt. In den bislang acht Freitagsspielen holten sie erst sieben Punkte (Durchschnitt 0,87). Samstags sind es 19 Punkte aus elf Auftritten (1,72). Nur drei Punkte holte die Geraerts-Elf aus fünf Versuchen an Sonntagen (0,6).

27. Spieltag

Schalke: Karlsruhe/Sonntag

Lautern: Düsseldorf/Samstag

Rostock: Kiel/Samstag

Braunschweig: Elversberg/Samstag

28. Spieltag

Schalke: Hannover/Sonntag

Lautern: Hamburg/Samstag

Rostock: Wiesbaden/Freitag

Braunschweig: Düsseldorf/Samstag

29. Spieltag

Schalke: Nürnberg/Samstag

Lautern: Fürth/Freitag

Rostock: Hertha/Freitag

Braunschweig: Hannover/Sonntag

30. Spieltag

Schalke: Elversberg/Freitag

Lautern: Wiesbaden/Samstag

Rostock: Rostock/Sonntag

Braunschweig: Osnabrück/Samstag

31. Spieltag

Schalke: Düsseldorf/Samstagabend

Lautern: Kiel/Samstag

Rostock: St. Pauli/Freitag

Braunschweig: Hamburg/Samstag

32. Spieltag

Schalke: Osnabrück/Samstag

Lautern: Magdeburg/Samstagabend

Rostock: Karlsruhe/Samstag

Braunschweig: Fürth/Samstag

33. Spieltag

Schalke: Rostock/Samstag

Lautern: Hertha/Samstag

Rostock: Schalke/Samstag

Braunschweig: Wiesbaden/Sonntag

34. Spieltag

alle zeitgleich, Sonntag, 15.30 Uhr