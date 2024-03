Bis zu 20.000 Schalke-Fans werden beim Auswärtsspiel in Berlin erwartet. Der Fanclub Königsblau Berlin lädt Anhänger von S04 zum Feiern ein.

Bei Trainer Karel Geraerts kribbelte es schon Tage vor dem Auswärtsspiel von Schalke 04 bei Hertha BSC an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Es ist eines der Spiele, auf die ich mich am meisten freue. In Berlin, in diesem Stadion zu spielen, ist besonders“, sagte der 42 Jahre alte Belgier auf der Pressekonferenz am Freitag.

Bis zu 20.000 Schalke-Fans werden am Sonntag im Olympiastadion erwartet – und einstimmen können sie sich beispielsweise in Berlin Wilmersdorf, beim Fanclub „Königsblau Berlin“. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren veranstalten die Berliner am Spieltag einen Fan-Treff. Ab 10.04 Uhr wird dafür das Stammlokal Berliner Hof (Hildegardstraße 14, 10715 Berlin) extra für die vielen Schalke-Fans geöffnet sein. Im Untergeschoss gibt es dort eine umgebaute Kegelbahn, die vom Fanclub als Treffpunkt genutzt wird und mit vielen Schalke-Fahnen und Bildern dekoriert ist.

In den vergangenen Jahren war der Andrang am Berliner Hof vor den S04-Auswärtsspielen in der Hauptstadt beachtlich. Zwischen 200 und 600 Fans kamen je nach Witterung und Anstoßzeit vorbei, erzählt Dennis Rosenzweig, 2. Vorsitzender von Königsblau Berlin – der übrigens aus Gelsenkirchen stammt und aus beruflichen Gründen nach Berlin gezogen ist.

Nach der gemeinsamen Einstimmung auf das Spiel im Berliner Hof steht auf dem Weg ins Olympiastadion am Sonntagmittag zudem ein kleiner Fanmarsch zur S-Bahn an, der sogar von der Polizei begleitet wird. „Hier kann sich jeder Fan anschließen, der sich allein nicht offen als Schalker in Berlin zu erkennen geben will“, sagt Rosenzweig.

Schalkern, die schon am Samstagabend in der Hauptstadt und auf der Suche nach Gleichgesinnten sind, bietet Königsblau Berlin ebenfalls eine Anlaufstelle. Ab 18.04 Uhr lädt der Fan-Klub zu einem Schalke-Treff im Berliner Hof. Willkommen sind alle S04-Fans, egal ob Fanclub-Mitglied oder nicht.