Schalke: Nach Soppy und Seguin - "Anführer" Karaman steht auf der Kippe

Es riecht nach Bundesliga, doch Hertha BSC gegen Schalke 04 ist das Zweitliga-Duell Elfter gegen Vierzehnter. Trotzdem ist der S04-Coach heiß auf das Spiel, das machte er deutlich.

Vier der letzten fünf Auswärtsspiele hat der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga verloren. Generell gab es erst zwei Siege in der Fremde für die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts.

Und am Sonntag (13:30 Uhr) geht es zum Traditionsduell zu Hertha BSC - unterstützt von bis zu 15.000 Schalkern, die endlich mal wieder einen Auswärtssieg feiern wollen.

Drei Punkte für das Gemüt, aber auch für die Tabelle, wo die Königsblauen weiter nur fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang haben, der von Hansa Rostock belegt wird.

Leicht wird die Hürde Hertha BSC sicher nicht, denn abseits von der Auswärtsschwäche muss der Coach mit Brandon Soppy und Paul Seguin zwei wichtige Akteure ersetzen. Kenan Karaman steht auf der Kippe, sein Ausfall wäre ein schwerer Rückschlag.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte der Belgier: "Kenan Karaman hat noch eine Chance, ich will ihn im Training am Freitag sehen, dann werden wir sehen. Wenn er bei 100 Prozent ist, dann ist er dabei. Aber wir gehen kein Risiko ein. Sein Ausfall würde uns sehr weh tun, denn er ist ein Anführer auf dem Feld. Auch wenn er derzeit nicht immer trainieren kann, gibt er auf dem Platz immer 100 Prozent. Sollte er nicht dabei sein, werden wir eine Lösung finden, denn der Kader ist groß und wir haben derzeit nicht viele Ausfälle."

Sicher ist, dass Geraerts Seguin ersetzen muss. Eine Möglichkeit: Ron Schallenberg rückt aus der Innenverteidiger-Position wieder nach vorne. Die andere: Danny Latza kommt rein. Der Coach bestätigt, dass eine der beiden Optionen gezogen wird, wobei vieles für Latza spricht, denn Geraerts ist sehr zufrieden damit, wie Schallenberg seine neue Rolle in der Innenverteidigung angenommen hat.

Mit Blick auf den Gegner hat der Trainer eine klare Meinung: "Da kommt ein sehr guter Gegner. Sie haben gerade keine leichte Phase. Aber sie arbeiten im Kollektiv, haben gute Offensivspieler. Sie treten zu Hause an, es ist eines der Spiele, auf die ich mich am meisten freue. Ich habe auch meinen Jungs gesagt, es ist kein normales Spiel. Es ist nicht normal, dass 15.000 - 20.000 Schalke Fans kommen. Das wirst du in Europa kaum finden. Vor allem nicht in der 2. Liga. Es gibt keine Ausrede dafür, wenn wir nicht voll fokussiert wären.“

So könnte der FC Schalke bei Hertha BSC spielen

Müller - Brunner, Kalas, Schallenberg, Murkin - Latza - Kabadayi, Ouwejan - Karaman - Terodde, Lasme

Es fehlen: Greiml (Trainingsrückstand), Seguin (5. Gelbe Karte), Soppy (muskuläre Probleme)

Sperren droht: Kabadayi