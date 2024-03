Schalke 04 muss für Hertha BSC umstellen: Rechtsverteidiger Brandon Soppy ist verletzt. Assan Ouédraogo verzichtet auf Nationalmannschaft.

Er hat sich zurückgekämpft, er hatte einen guten Einstand, er sollte ein Stabilisator der wackeligen Abwehr des FC Schalke 04 werden: Winter-Zugang Brandon Soppy hat sich in den beiden Spielen gegen Spitzenreiter FC St. Pauli (3:1) und SC Paderborn (3:3) als echte Verstärkung erwiesen. Für die kommende Auswärtspartie bei Hertha BSC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) muss S04-Trainer Karel Geraerts aber umstellen: Rechtsverteidiger Soppy hat Muskelbeschwerden und kann nicht eingesetzt werden im Duell der Traditionsklubs.

„Ich habe ihn am Samstag in Halbzeit gefragt, da hat er gehumpelt“, sagte Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim FC Schalke 04, am Mittwoch am Rande des Trainings. „Umso mehr waren wir verwundert, dass es jetzt etwas Muskuläres ist.“ Der 22 Jahre alte Soppy hatte gegen St. Pauli über die volle Distanz gespielt und war gegen Paderborn nach einer guten Stunde ausgewechselt worden. Asamoah: „Da hat man gemerkt, dass er kaputt war und deswegen auch raus ist.“

Soppys Beschwerden haben sich nun aber nicht als Knie-, sondern als Oberschenkelblessur herausgestellt. Wie lange der Franzose ausfällt, ist noch nicht absehbar. „Für das Spiel jetzt wird es sicher nicht reichen“, erklärte Asamoah. Soppy hatte eine lange Leidenszeit zu durchstehen, bevor Schalke 04 ihn im Winter vom Atalanta Bergamo auslieh. Aufholbedarf sei da normal, so Asamoah, „er hat lange nicht gespielt und eine Zeit gebraucht, sich zu fangen“. Der Einstand auf Schalke sei so verheißungsvoll gewesen, dass es laut Asamoah „weh tun wird, dass er fehlt. Das ist schon schade.“

Sorgen bereitet gerade auch Kenan Karaman, der zuverlässigste Offensivspieler des FC Schalke 04 hat Muskelbeschwerden. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen“, erklärte Gerald Asamoah am Mittwoch und wollte nicht ausschließen, dass Karaman bis zum Hertha-Spiel wieder einsatzfähig sein könnte.

Fortschritte macht dagegen weiter Assan Ouédraogo: Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler stand schon gegen Paderborn im Kader und könnte für den Sonntag eine Alternative werden. „Er ist wieder normal da“, erklärte Gerald Asamoah erfreut. Wie sehr sich Ouédraogo auf Schalke gerade konzentriert, zeigt die Entscheidung des U17-Weltmeisters, auf den DFB-Lehrgang der von Hanno Balitsch trainierten U18 mit Länderspielen gegen die Niederlande (20. März), England (23. März) und Tschechien (25. März) zu verzichten. Schalke-Manager Asamoah über Ouédraogo: „Das finde ich sehr clever, er war ja lange raus.“