Der FC Schalke 04 hat gegen den SC Paderborn eine 2:0-Führung verschenkt und musste am Ende mit einem 3:3-Remis zufrieden sein.

2:0, 2:2, 2:3, 3:3: Die rund 61.500 Fans in der Veltins-Arena sahen einen verrückten Spielfilm in der Begegnung des FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn. Dass die Schalker nach der famosen Leistung gegen Tabellenführer FC St. Pauli unbedingt nachlegen wollten, lag auf der Hand.

Doch der Gast aus Paderborn machte den Gelsenkirchenern das Leben schwer - sowohl zum Zeitpunkt des 2:0 als auch danach umso mehr.

"Am Ende müssen beide Vereine das Ergebnis akzeptieren. Es fühlt sich ein bisschen mehr nach einer Niederlage an – aber das Gefühl ist vielleicht auch bei Lukas Kwasniok so. Ich werde aber das Positive aus diesem Spiel mitnehmen. Wir haben mentale Stärke gezeigt, sind zurückgekommen und haben noch das 3:3 erzielt. Nach dem Magdeburg-Spiel hätte jeder die vier Punkte gegen St. Pauli und Paderborn unterschrieben. Natürlich hätten wir die 2:0-Führung nicht aus der Hand geben dürfen, trotzdem bin ich stolz darauf, dass die Mannschaft zurückgekommen ist", bilanzierte Schalke-Trainer Karel Geraerts.

Ähnlich sah es auch Paderborns Lukas Kwasniok. Er analysierte auf der Pressekonferenz: "Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen, sechs Tore sind gefallen. Wir sind unterm Strich mit dem Punkt zufrieden. Wir haben eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft – und wie sie nach dem 0:2-Rückstand dagegengehalten und das Spiel gedreht hat, war vielleicht so nicht zu erwarten. Wir freuen uns über die gezeigte Leistung und den Punktgewinn."





Schalke hat sich durch den Punktgewinn fünf Zähler vom Abstiegs-Relegationsrang 16 entfernt, Paderborn liegt nur zwei Zähler hinter Aufstiegs-Relegationsplatz drei zurück.

"Paderborn hat es in der zweiten Halbzeit gut gemacht, den Punkt nehmen wir jetzt mit. Wir müssen das positive Gefühl beibehalten, aus den letzten beiden Spielen haben wir gegen gute Mannschaften vier Punkte geholt", meinte am Ende auch Schalke-Stürmer Simon Terodde.