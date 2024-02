Auf Schalke hat er den Durchbruch nicht geschafft, bei Hertha BSC lieben sie ihn. Nun hat Fabian Reese an der Spree verlängert.

Tolle Nachrichten für die Fans von Hertha BSC: Wie der Zweitligist am Donnerstag, 22. Februar, bekanntgab, wird Leistungsträger Fabian Reese auch in den kommenden Jahren für die Hauptstädter spielen. Der 26-Jährige hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert.

"Wir wissen um den Wert von Fabi: Er ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns, geht auf und neben dem Platz mit seiner mitreißenden Art immer voran. Dazu identifiziert er sich voll und ganz mit Hertha BSC, unseren Werten und unserer Philosophie. Seine Unterschrift ist ein starkes Signal und gleichzeitig Ansporn, akribisch an unseren Zielen zu arbeiten", wird Sportdirektor Benjamin Weber zitiert.

Reese steht in dieser Saison bei 19 Zweitligaspielen, wobei er sechs Tore erzielte und acht Assists lieferte. Dazu kommen vier Treffer und drei Vorlagen in vier DFB-Pokal-Einsätzen. Für Hertha BSC ging es bis ins Viertelfinale, wo dann gegen den 1. FC Kaiserslautern Schluss war.

"Ich fühle mich bei Hertha BSC mit all seinen Fans unglaublich wohl. Mit der Vertragsverlängerung möchte ich ein Zeichen setzen. Ich glaube an den Erfolg und an die Ziele unseres Vereins und möchte mit Hertha BSC wieder dahin zurückkehren, wo der Club hingehört: in die Bundesliga", kommentierte Reese sein neues Arbeitspapier.

Im Ruhrgebiet ist Reese vor allem durch seine Zeit auf Schalke bekannt. Im Sommer 2013 hatte der gebürtige Kieler seinen Jugendklub Holstein Kiel verlassen, um sich der Knappenschmiede anzuschließen. Reese durchlief die U17 und die U19, rückte 2016 in die erste Mannschaft auf.

Den Durchbruch schaffte er allerdings nicht. In insgesamt 16 Einsätzen gelang ihm kein Scorer. So ließ er sich erst zum Karlsruher SC und dann zur SpVgg Greuther Fürth verleihen. Im Winter 2020 schloss er sich dann für rund 100.000 Euro Holstein Kiel an, ehe es im Sommer 2023 zu Hertha BSC weiterging. Dort scheint Reese nun endlich angekommen zu sein.