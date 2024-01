Die Restrunde der 2. Bundesliga beginnt mit einem Knaller. Schalke empfängt am Samstag den HSV. So ist die Lage zuvor bei den Königsblauen.

Der Restrunden-Auftakt in der 2. Bundesliga hat es für den FC Schalke in sich. Am Samstag (20:30 Uhr) gastiert der Hamburger SV im Ruhrgebiet. Ein Kräftemessen, das gleich zeigen wird, wie sich auch die Schalker entwickelt haben.

Mit Blick auf das Hinspiel ist vor allem eines im Gedächtnis geblieben: Spektakel, 5:3 hieß es am Ende für den HSV, wobei Schalke zwischenzeitlich durch Thomas Ouwejan 2:1 führte. Acht Tore werden am Samstag zwar eher nicht fallen, dennoch darf man sehr gespannt sein, was dieses Traditionsduell zu bieten hat.

Im Vorfeld betont S04-Coach Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Wir haben seit dem Trainingslager in Portugal keine Verletzten dazubekommen. Nur die bekannten Spieler fallen aus. Ansonsten kann ich auswählen aus vielen Spielern."

Nur Derry Murkin muss ersetzt werden, denn er sah Gelb-Rot im letzten Spiel vor der Winterpause. Der Trainer räumt Thomas Ouwejan gute Chancen ein, ihn zu ersetzen.

Generell gibt es nicht mehr viele Fragezeichen im Kopf des Belgiers, wie er erklärte: "In meinem Kopf ist vieles klar, aber ich warte immer bis ich es sage, denn es kann immer noch was passieren bis zum Spiel." Daher wartet er auch mit der Verkündung, welcher Keeper auf der Bank sitzen wird.

Klar ist, Ralf Fährmann ist die Nummer eins. Justin Heekeren und Marius Müller, der im Test gegen Fortuna Köln wieder zwischen den Pfosten stand, stehen zur Verfügung.

Eine Überraschung kann es geben mit Blick auf die Kaderbesetzung. Denn die Talente haben es Geraerts zuletzt angetan. Steven van der Sloot, Niklas Castelle und Jimmy Kaparos (U23) und Vitalie Becker und Max Grüger (U19) waren mit im Trainingslager und haben sich zeigen können. Er legt sich fest: "Ich bin sehr zufrieden, was ich von jedem einzelnen gesehen habe. Es ist gut möglich, dass eines der Talente im Kader steht. Nicht weil sie dort sein müssen, sie haben es sich verdient."

Mit Blick auf den HSV geht der Coach mit positiven Gefühlen in die 90 Minuten. Denn er ist zufrieden, wie sich seine Elf entwickelt: "Was ich in den letzten Wochen und im Dezember gesehen habe, hat mich positiv gestimmt. Die Mannschaft funktioniert als Gruppe. Das müssen wir aber auch auf dem Platz zeigen, das ist entscheidend. Wir können uns gut und positiv fühlen, aber wir müssen das am Wochenende in Ergebnisse ummünzen. Und mit dem HSV kommt ein sehr guter Gegner zu uns."

So könnte der FC Schalke gegen den HSV spielen

Fährmann - Brunner, Kalas, Kaminski, Ouwejan - Seguin - Idrizi, Mohr - Karaman - Topp, Terodde

Es fehlen: Greiml (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Murkin (Sperre), Ouedraogo (Syndesmoseriss), Polter (Leisten-OP)

Sperren drohen: Kaminski, Schallenberg (4 Gelbe Karten)