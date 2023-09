Schalke: Diese Trainer waren seit 1992 da, diese sind verfügbar

Die Liste der Trainer, die der FC Schalke seit 1992 beurlaubt hat, ist lang. Hier eine Übersicht.

Auch Thomas Reis wurde nun Opfer des Schalker Schleudersitzes. Nach elf Monaten wurde er bei den Königsblauen von seinen Aufgaben entbunden.

Doch wer könnte sein Nachfolger sein? Mit Blick auf verfügbare Trainer, die zuletzt in der 1. oder 2. Bundesliga trainiert haben, fällt auf. 25 Personen sind verfügbar, mit Stefan Kuntz wären es 26.

Acht von denen fallen aber sofort aus dem Raster, weil sie in der jüngeren Vergangenheit schon S04-Coach waren. Da auch Trainer-Kaliber wie Oliver Glasner vermutlich keine Option für Schalke ist, wird es schnell überschaubar, was derzeit an Trainern verfügbar ist.

Anbei die Übersicht über verfügbare Trainer und die Coaches, die Schalke seit 1992 unter Vertrag hatte. Eine stattliche Liste.

26 Verfügbare Trainer, die zuvor in der 1. oder 2. Bundesliga trainiert haben - Quelle transfermarkt.de

Oliver Glasner (zuletzt Eintracht Frankfurt)

Markus Gisdol (zuletzt Lok Moskau - war schon auf Schalke)

Stefan Kuntz (zuletzt Nationaltrainer der Türkei)

André Breitenreiter (zuletzt TSG Hoffenheim - war schon bei Schalke)

Bruno Labbadia (zuletzt VfB Stuttgart)

Tayfun Korkut (zuletzt Hertha BSC)

Heiko Herrlich (zuletzt FC Augsburg)

Sandro Schwarz (zuletzt Hertha BSC)

Felix Magath (zuletzt Hertha BSC - war schon auf Schalke)

Frank Kramer (zuletzt Schalke)

Uwe Neuhaus (zuletzt Arminia Bielefeld)

Mirko Slomka (zuletzt Hannover 96 - war schon auf Schalke)

Dimitrios Grammozis (zuletzt Schalke)

Jens Keller (zuletzt 1. FC Nürnberg - war schon auf Schalke)

Markus Weinzierl (zuletzt 1. FC Nürnberg - war schon auf Schalke)

Marc Schneider (zuletzt Greuther Fürth)

Daniel Scherning (zuletzt Arminia Bielefeld)

Robert Klauß (zuletzt 1. FC Nürnberg)

Uwe Koschinat (zuletzt Arminia Bielefeld)

Maik Walpurgis (zuletzt Dynamo Dresden)

Eggert Dolling (zuletzt Holstein Kiel)

Michael Schiele (zuletzt Eintracht Braunschweig)

Tomas Oral (SV Sandhausen)

Mersad Selimbegovic (zuletzt Jahn Regensburg)

Patrick Glöckner (zuletzt FC Hansa Rostock)

André Schubert (zuletzt FC Ingolstadt)

35 verschiedene Schalke-Trainer seit 1992 in der Übersicht

30. April 1992 - 30. Juni 1992: Klaus Fischer

01. Juli 1992 - 17. Januar 1993: Udo Lattek

18. Januar 1993 - 09. Oktober 1993: Helmut Schulte

12. Oktober 1993 - 03. Oktober 1996: Jörg Berger

04. Oktober 1996 - 07. Oktober 1996: Hubert Neu

08. Oktober 1996 - 30. Juni 2002: Huub Stevens

01. Juli 2002 - 26. März 2003: Frank Neubarth

26. März 2003 - 24. Juni 2003: Marc Wilmots

25. Juni 2003 - 15. September 2004: Jupp Heynckes

15. September 2004 - 28. September 2004: Eddy Achterberg

28. September 2004 - 12 Dezember 2005: Ralf Rangnick

12. Dezember 2005 - 04. Januar 2006: Oliver Reck

04. Januar 2006 - 13. April 2008: Mirko Slomka

14. April 2008 - 30. Juni 2008: Mike Büskens/Youri Mulder

01. Juli 2008 - 26. März 2009: Fred Rutten

27. März 2009 - 21. Juni 2009: Mike Büskens/Youri Mulder/Oliver Reck

22. Juni 2009 - 16. März 2011: Felix Magath

17. März 2011 - 20. März 2011: Seppo Eichkorn

21. März 2011 - 22. September 2011: Ralf Rangnick

23. September 2011 - 26. September 2011: Seppo Eichkorn

27. September 2011 - 16. Dezember 2012: Huub Stevens

16. Dezember 2012 - 07. Oktober 2014: Jens Keller

07. Oktober 2014 - 26. März 2015: Roberto Di Matteo

12. Juni 2015 - 15. Mai 2016: Andre Breitenreiter

26. Juni 2016 - 9. Juni 2017: Markus Weinzierl

9. Juni 2017 - 14. März 2019: Domenico Tedesco

15. März 2019 - 30. Juni 2019: Huub Stevens/Mike Büskens

1. Juli 2019 - 27. September 2020: David Wagner

30. September 2020 bis 18. Dezember 2020: Manuel Baum

18. Dezember bis 27. Dezember 2020: Huub Stevens

27. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021: Christian Gross

2. März 2021 - 6. März 2022 : Dimitrios Grammozis

7. März 2022 - 15. Mai 2022: Mike Büskens

7. Juni 2022 - 19. Oktober 2022: Frank Kramer

27. Oktober 2022 - 27. September 2023: Thomas Reis