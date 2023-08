2. Bundesliga: Rostock dreht das Spiel nach 100 Minuten, St. Pauli und Düsseldorf bleiben torlos

Die Samstags-Konferenz der 2. Bundesliga hatte am 2. Spieltag jede Menge Drama zu bieten. Juan Jose Perea wird der Mann des Tages.

Während das Duell zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf mit Toren geizte, boten sowohl die Partie zwischen der SV Elversberg und Hansa Rostock, als auch das Spiel Holstein Kiel gegen Greuther Fürth eine Menge Drama. Eine Übersicht:

SV Elversberg - Hansa Rostock 1:2

Juan Jose Perea hat Hansa Rostock mit einem späten Doppelpack überraschend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Der Kolumbianer erzielte seine Treffer beim 2:1 (0:1) bei Aufsteiger SV Elversberg am Ende einer turbulenten Schlussphase (90.+10, 90.+13) und bescherte den Rostockern den nicht mehr für möglich gehaltenen zweiten Saisonsieg. Elversberg kassierte trotz des Tores von Carlo Sickinger (56.) die erste Niederlage in Liga zwei.

In einer munteren Begegnung agierten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit lange auf Augenhöhe. Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste Elversberg die Führung nur knapp. Sickinger traf nach einer Ecke aus rund zehn Metern nur die Latte (45.).

Nach der Pause machte es der Innenverteidiger besser. Nach einer erneuten Ecke traf Sickinger zur durchaus verdienten Führung. Elversberg stand in der Folge defensiv lange sicher und wehrte die meisten Angriffe der Gäste ab. Die vermeintliche Entscheidung in der Nachspielzeit für Elversberg zählte nicht. Wahid Faghir war beim verschossenen Foulelfmeter von Jannik Rochelt zu früh in den Strafraum gelaufen. Das rächte sich wenig später

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf 0:0

Der FC St. Pauli hat den ersten Heimsieg der neuen Zweitliga-Saison verpasst. Gegen Fortuna Düsseldorf gab es für die Hamburger am Samstag im ausverkauften Millerntorstadion lediglich ein 0:0. In der Schlussphase spielten die Hanseaten nach einer Roten Karte gegen Abwehrspieler Karol Mets in der 83. Minute in Unterzahl.

Die Partie nahm vor den 29.546 Zuschauern sofort Tempo auf. In der siebten Minute prüfte Düsseldorfs Felix Klaus den Hamburger Schlussmann Nikola Vasilj, der den Ball zur Ecke klärte. Kurz darauf war Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier bei einem Distanzschuss von St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine zur Stelle (8.). Die Gastgeber erspielten sich allmählich ein Übergewicht, brachten das Düsseldorfer Tor aber zu selten ernsthaft in Gefahr. Fortuna blieb vor allem durch schnelle Gegenstöße gefährlich.

In der 61. Minute dribbelte sich Irvine dann durch die dicht gestaffelte Düsseldorfer Defensive, doch erneut war der starke Kastenmeier zur Stelle. Wenig später verpasste der aufgerückte Eric Smith die Führung für die Kiezkicker (69.). Nach dem Platzverweis für Mets, der überhart gegen Jona Niemiec eingestiegen war, sah der lautstark protestierende St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler noch die Gelbe Karte.

Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth 2:1

Holstein Kiel hat auch das zweite Spiel der Saison gewonnen. Die Norddeutschen siegten am Samstag im Holstein-Stadion vor 11.790 Zuschauern mit 2:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Gäste waren zunächst durch Branimir Hrgota (63. Minute) in Führung gegangen. Danach allerdings drehten die Kieler Jonas Sterner (68.) und Shuto Machino (71.) mit ihren Treffern die Partie.

Greuther Fürth gelang zunächst ein kurioses 1:0. Der Kieler Torwart Thomas Dähne wollte einen langen Ball der Gäste klären, spielte den Ball dabei aber direkt vor die Füße des Gegenspielers Hrgota. Der Kapitän von Fürth beförderte den Ball direkt zum 1:0 ins leere Tor. Die Kieler hatten allerdings die richtige Antwort parat, indem Sterner nach einer Vorarbeit von Tom Rothe zum 1:1 traf. Eine weitere Minute später wurde Machino von Torwart Jonas Urbig zu Fall gebracht, sodass es einen Elfmeter gab. Der Gefoulte trat selber an den Elfmeterpunkt und brachte Holstein mit einem flachen Schuss in die untere linke Ecke mit 2:1 in Führung.