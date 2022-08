Beim Paderborner Wahnsinn: Ex-Schalke-Spieler an acht von neun Toren beteiligt

Was war denn da am Samstag in Paderborn los? Wahnsinn! Der SC Paderborn nahm Holstein Kiel mit 7:2 auseinander. Interessant: An acht von diesen neun Toren waren Ex-Schalker beteiligt.

Der SC Paderborn hat in der 2. Bundesliga die Tabellenführung übernommen - und das mit einem echten Fußball-Feuerwerk. Mit 7:2 demolierte der SCP Holstein Kiel. Für die Ostwestfalen war es auch ein historischer Erfolg. Denn nie zuvor erzielte Paderborn in einem Zweitliga-Heimspiel sieben Treffer. Kein Wunder, dass sich die knapp 10.000 Zuschauer gut unterhalten fühlten. SC Paderborn 07: Huth – van der Werff, Heuer, Hoffmeier - Justvan, Leipertz (83. Tachie), Schallenberg, Muslija (75. Schuster), Obermair (75. Carls) - Pieringer (64. Conteh), Platte (64. Srbeny). Huth – van der Werff, Heuer, Hoffmeier - Justvan, Leipertz (83. Tachie), Schallenberg, Muslija (75. Schuster), Obermair (75. Carls) - Pieringer (64. Conteh), Platte (64. Srbeny). Holstein Kiel: Dähne, Erras, Skrzybski (75. Wriedt), Mühling, Pichler, Reese (61. Bartels), Sander (46. van den Bergh), Becker, Korb, Schulz (61. Ignjovski), Porath (42. Arp). Schiedsrichter: Florian Exner Tore: 1:0 (7.) Muslija, 1:1 (9.) Korb, 2:1 (13.) Justvan, 3:1 (25.) Obermair,4:1 (29.) Platte, 5:1 (38.) Platte, 5:2 (45.) Skrzybski, 6:2 (52.) Pieringer, 7:2 (80.) Srbeny Gelbe Karten: Carls - Pichler, Sander, Erras, Arp. Zuschauer: 9.641. Stichwort Rekord: Dass acht ehemalige Spieler des FC Schalke 04 an neun Toren in einem Pflichtspiel beteiligt sind, dürfte auch rekordverdächtig sein. Das war nämlich in Paderborn der Fall. Der Reihe nach: Beim 1:0-Treffer der Paderborner war Robert Leipertz, ein Ex-Schalker, der Vorlagengeber. Beim Kieler 1:1-Ausgleichstor war Steven Skrzybski, auch ein ehemaliger Gelsenkirchener, der Spieler mit dem Scorerpunkt. Weiter geht's: Das 4:1 des SCP war dann eine Co-Produktion zweier ehemaliger Königsblauer: Marvin Pieringer legte auf, Felix Platte vollendete. Das 5:1 erzielte Platte ebenfalls. Beim 2:5-Anschlusstreffer war dann Skrzybski der Torschütze. Pieringer erzielte das 6:2 für Paderborn und beim 7:2-Tor war Jonas Carls der Vorlagengeber. Also waren gleich bei acht von neun Treffern ehemalige Profis des FC Schalke 04 beteiligt. Wahnsinn!

