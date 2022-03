Schalke: Mike Büskens übernimmt - fällt aber zunächst aus

Der FC Schalke 04 hat am Montagabend den Nachfolger von Dimitrios Grammozis verkündet. Mike Büskens übernimmt bis zum Ende der Saison.

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer!

Mike Büskens wird bis zum Saisonende beim Revierklub an der Seitenlinie stehen. Das gab S04 am Montagabend bekannt. Vereinslegende Büskens gehörte zuletzt bereits als Assistent zum Trainerstab.

"Wir freuen uns sehr, dass Mike Büskens unserem Vorschlag zugestimmt hat, den Club in der aktuellen Phase zu unterstützen, indem er kurzfristig in die erste Reihe rückt", erklärte Sportvorstand Rouven Schröder. "Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Buyo die richtige Wahl für die finale Phase der Saison ist."

Am gestrigen Sonntag, einen Tag nach der 3:4-Pleite gegen Hansa Rostock, hatte sich Schalke nach etwas mehr als einem Jahr von Dimitrios Grammozis getrennt.





Nun macht es also Büskens in den letzten neun Saisonspielen. Der 53 Jahre alte Ex-Profi und Uefa-Cup-Sieger von 1997 hatte Schalke schon zweimal interimsweise übernommen. Seit dem letzten März war er als Co-Trainer unter Grammozis tätig. "Er lebt Schalke und Gelsenkirchen 24 Stunden am Tag und wird alles dafür geben, dass wir bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga besitzen", sagte Schröder. "Buyo hat darum gebeten, nur zeitlich begrenzt als Chef-Trainer zu fungieren und zur neuen Spielzeit seinen Job als Co-Trainer wieder aufzunehmen. Das entsprach auch unseren Vorstellungen."

Zunächst fällt Büskens aber noch aus. Er wurde am Sonntag positiv auf Corona getestet. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass der gebürtige Düsseldorfer rechtzeitig zum Spiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr) zurückkehrt. Zunächst wird er von Matthias Kreutzer vertreten.

