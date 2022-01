2. Bundesliga: Fortuna stellt Jobst vor und schmeißt Klein raus

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist alles in trockenen Tüchern: Der ehemalige Schalker Marketingdirektor wird Vorstandsvorsitzender bei Fortuna Düsseldorf.

Der ehemalige Schalker Marketingvorstand Alexander Jobst wird neuer Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf. Das haben die Landeshauptstädter am Dienstagabend nun auch offiziell bestätigt. Zuvor hatten die Bild-Zeitung und Sky über ein bevorstehendes Engagement des 48-Jährigen berichtet. „ Mit Alexander Jobst holen wir nun einen der Top-Manager der Fußballbranche, der über viele Jahre bewiesen hat, dass er in einem emotionalen Umfeld wirken kann“, wird Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding zitiert.

Wie die Düsseldorfer mitteilen, wird Jobst am 14. Februar seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender beginnen. Er wurde für drei Jahre berufen. Jobst war von Juli 2011 bis zum 30. Juni 2021 Marketing-Vorstand bei S04. Dann war er wegen Anfeindungen von Schalke-Fans zurückgetreten. "Natürlich ist Schalke ein besonderer und emotionaler Klub. Aber am Ende ist es doch trotzdem nur Fußball. Es darf doch nicht normal werden, wenn dem Vorstand eines Fußballvereins Personenschutz angeboten wird“, begründete er seinen Rückzug damals gegenüber der Bild am Sonntag.

Klein wird an seinem Geburtstag gefeuert

Doch es gibt weitere Veränderungen in der Führungsriege des Klubs: Sportvorstand Uwe Klein, dem die Fortuna noch am Morgen zu seinem 52. Geburtstag gratuliert hat, wird zum 12. Januar von seinen Aufgaben als Sportvorstand entbunden. Der 52-Jährige arbeitete bei der Fortuna über Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen im sportlichen Bereich, ehe er im Sommer 2020 zum Sportvorstand berufen wurde. Auch der im Juni auslaufende Vertrag mit Marketingvorstand Christian Koke wird nicht verlängert.

Dafür wird Klaus Allofs neuer Vorstand für Sport und Kommunikation, Arnd Hovemann neuer Finanzvorstand. Borgerding: „Wir wollen ein nahbarer, empathischer Verein bleiben und uns zugleich wirtschaftlich und strukturell weiterentwickeln. Denn das ist die Basis für sportlichen Erfolg. Mit Alexander Jobst als anerkanntem Experten wollen wir den nächsten Schritt gehen. Ergänzt wird er von Arnd Hovemann, der seit einiger Zeit als Finanzdirektor bei unserer Fortuna wirkt und dessen Arbeit mit seinem Team entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir wirtschaftlich so gut durch die Krise gekommen sind.“