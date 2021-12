Schalke: So ergeht es den sieben verliehenen Spielern

Sieben Profis hat der FC Schalke 04 im Sommer per Leihe abgegeben. Nach gut einem halben Jahr enttäuschen einige von ihnen. Ein Youngster startet derweil richtig durch.

RevierSport hat die sieben Leihspieler, die der FC Schalke 04 abgegeben hat, unter die Lupe genommen:

Ozan Kabak (Norwich City):

Der 21-Jährige war bereits im vergangenen Jahr in die Premier League ausgeliehen. Beim FC Liverpool wusste der Innenverteidiger aber nicht zu überzeugen. Im Sommer ging es für den türkischen Nationalspieler dann als Leihe mit einer Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen zu einer Kaufpflicht wird, zu Aufsteiger Norwich City. Doch auch der zweite Anlauf im englischen Oberhaus ist bislang von wenig Erfolg gekrönt. Kabak stieß zum vierten Spieltag zu den „Kanarienvögeln“ und stand seitdem in acht der 15 Ligapartien auf dem Platz – acht Mal von Anfang an, sechs Mal über die volle Distanz. Besonders bitter: Die einzigen beiden Saisonsiege des Premier League-Schlusslichts gab es, als Kabak mit pfeiffrischem Drüsenfieber ausfiel.

Amine Harit (Olympique Marseille):

Die Rückkehr von Amine Harit in die Ligue 1 startete vielversprechend. In den ersten beiden Ligapartien für Olympique Marseille gelangen dem Marokkaner auf Anhieb ein Tor und eine Vorlage. Mehr sollte aber nicht folgen. Der 24-Jährige kommt insgesamt auf acht Einsätze in der Liga, vier von Beginn an. Auch in drei Spielen in der Europa League (zwei in der Startelf) gelang dem Offensivspieler kein Scorerpunkt. Zuletzt setzte ihn Trainer Jorge Sampaoli bei den Siegen über Lokomotive Moskau (1:0) und Racing Strasbourg (2:0) über 90 Minuten auf die Bank.

Rabbi Matondo (Cercle Brügge):

Besser läuft es da für Rabbi Matondo. Bei seinem Leih-Arbeitgeber Cercle Brügge verpasste der Waliser die ersten drei Partien mit Knieproblemen. Seitdem fehlte er nur in einem Ligaspiel (Gelb-Rot-Sperre), stand 13 Mal auf dem Platz und zehn Mal sogar in der Startelf. In den letzten Wochen ist der Knoten bei dem Flügelstürmer endgültig geplatzt. In seinen vergangenen vier Einsätzen traf er gleich fünf Mal. Zuvor war ihm nur ein Tor im Pokal gelungen. Pech für Schalke: Die Belgier haben sich eine Kaufoption gesichert.

Can Bozdogan (Besiktas Istanbul):

Für Can Bozdogan ging es per Leihe aus der 2. Bundesliga in die Champions League. Der Mittelfeldmann schloss sich Besiktas Istanbul an. Nach leichten Startschwierigkeiten und nur drei Einsätzen in den ersten neun Ligaspielen gehörte der 20-Jährige in den letzten Wochen zum Stammpersonal unter Önder Karaveli. Beim 1:1 gegen Kasimpasa gelang ihm auch sein erster und bislang einziger Treffer. In der Königsklasse durfte er vier Mal ran, auch wenn Besiktas alle Spiele teils deutlich verlor. Der Neunte der Süper Lig besitzt eine Kaufoption, die laut "transfermarkt.de" bei 2,2 Millionen Euro liegt.

Hamza Mendyl (Gaziantep FK):

Ebenfalls in die Türkei verliehen ist Hamza Mendyl. Der Marokkaner beackert die linke Außenbahn bei Gaziantep FK. Nach 17 Spieltagen stehen 13 Einsätze auf dem Konto des 24-Jährigen (ein Tor, zwei Vorlagen). Sieben Mal stand er in der Startelf. Zuletzt flog er nach Einwechslung gegen Kayserispor mit Gelb-Rot vom Platz.

Levent Mercan (Karagümrük):

Der dritte Schalke-Profi der sich derzeit in der Süper Lig versucht, ist Levent Mercan. Seine Saison ist allerdings kurz erzählt. Der 20-Jährige kam bislang gerade einmal auf drei Joker-Einsätze für Karagümrük, die ihn im Sommer für ein Jahr inklusive Kaufoption holten. Zuletzt schaffe er es nicht einmal mehr in den Kader.

Nassim Boujellab (FC Ingolstadt):

Auch die Leihe von Nassim Boujellab zum FC Ingolstadt verläuft bislang enttäuschend. Während der zentrale Mittelfeldmann in den ersten neun Partien immerhin sieben Joker-Einsätze verbuchen konnte, fehlte er in der letzten Zeit gänzlich im Aufgebot der „Schanzer“. Seitdem ihn eine Muskelverletzung am zehnten Spieltag außer Gefecht setzte, sah der 22-Jährige nur noch magere zwei Minuten Einsatzzeit.