St. Pauli - Schalke: Beide Trainer fehlen beim Zweitliga-Top-Spiel

Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis wird beim Top-Spiel gegen St. Pauli nicht an der Seitenlinie stehen. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Der FC Schalke 04 muss beim Auswärtsspiel auf St. Pauli auf seinen Trainer Dimitrios Grammozis verzichten. Beim Fußballlehrer der Königsblauen besteht trotz vollständigem Impfschutz der Verdacht auf eine Covid19-Erkrankung. Allerdings ist die Testlage nicht eindeutig, da sowohl positive als auch negative Befunde vorliegen. Das Ergebnis eines PCR-Tests steht noch aus.

Allerdings würde Grammozis auch bei einer negativen PCR-Testung nicht am Rand stehen, verkündete der Klub am frühen Donnerstagabend. Um kein weiteres gesundheitliches Risiko einzugehen, verbleibt der Chef-Trainer in häuslicher Quarantäne. Die schnelle und vollumfängliche Genesung des 43-Jährigen steht im Vordergrund.

Wie schon in der aktuellen Trainingswoche wird Co-Trainer Sven Piepenbrock seine Aufgaben, unterstützt von Mike Büskens, übernehmen. Wie lange Grammozis ausfallen wird, ist aktuell noch offen und hängt maßgeblich vom Ergebnis des PCR-Tests sowie der hoffentlich schnell eintretenden gesundheitlichen Erholung ab. Die tägliche Testung der Lizenzmannschaft und des dazugehörigen Staffs blieb am Donnerstag wie zuletzt ohne Befund. Seit dem Spiel am vergangenen Samstag (27.11.) gegen den SV Sandhausen hatte Grammozis keinen Kontakt mehr zur Lizenzmannschaft.

Kurios: Auch beim Gegner St. Pauli fehlt der Cheftrainer. Timo Schultz hatte sich bereits in der vergangenen Woche mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und befindet sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. Für ihn übernimmt sein Co-Trainer Loïc Favé. Am Donnerstag hatten die Hamburger zusätzlich bekanntgegeben, dass Torwarttrainer Matthias Hain ebenfalls positiv getestet wurde und sich in Quarantäne befindet.