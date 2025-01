In der vergangenen Saison spielte Romeo Aigbekaen noch für den 1. FC Düren in der Regionalliga West. Nun hat er in der 1. Bundesliga einen Profivertrag unterschrieben.

Der FC St. Pauli hat Romeo Aigbekaen mit einem Vertrag für die Lizenzmannschaft ausgestattet.

Der Angreifer war bislang für die U23 des Kiezklubs im Einsatz, gehörte aber in den vergangenen Monaten regelmäßig zur Trainingsgruppe sowie beim Bundesligaspiel gegen Werder Bremen auch erstmals zum Spieltagskader der Bundesliga-Mannschaft.

Ausgebildet wurde Aigbekaen im Nachwuchs des 1. FC Köln, von wo er zur Saison 2022/23 in die U19 des Stadtnachbarn Viktoria Köln wechselte. In der darauffolgenden Spielzeit schnürte er beim 1. FC Düren die Fußballschuhe.

In der Regionalliga West gelangen dem 1,88-Meter großen Stürmer in zwölf Einsätzen zwei Tore sowie zwei Vorlagen. Zur aktuellen Saison schloss sich Aigbekaen der U23 des FC St. Pauli an, für die er in der Regionalliga Nord in 17 Einsätzen sechs Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete.

Sportchef Andreas Bornemann erklärt die Beförderung so: "Romeo hatte nach einer kurzen Eingewöhnungszeit gegen Ende des vergangenen Jahres bereits sehr gute Leistungen in der U23 gezeigt und verdiente sich damit auch seine Chance in unserer Profimannschaft. Er verfügt über sehr gute Anlagen, sowohl physisch als auch fußballerisch. Wir freuen uns, dass Romeo die nächsten Schritte in seiner Entwicklung bei uns und mit uns gehen will."

Pauli-Cheftrainer Alexander Blessin sagt: "Romeo hat sich sehr gut präsentiert, seit er bei uns dabei ist. Nicht zuletzt beim Testspiel in Braunschweig hat er seine Dynamik und Abschlussstärke nachgewiesen, gleichzeitig braucht er wie alle jungen Spieler weiterhin Geduld, um sich an das Niveau und unsere Anforderungen zu gewöhnen. Entsprechend gilt es für ihn und uns weiter beharrlich an seinem Spiel zu arbeiten."

Aigbekaen, dessen Profivertrag nach RS-Informationen bis zum Sommer 2028 gültig ist, meint: "Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken, das die Verantwortlichen beim FC St. Pauli in mich setzen. Natürlich hatte ich mit meinem Wechsel nach Hamburg die Hoffnung verbunden, mich für eine Chance bei den Profis zu empfehlen. Dass mir jetzt dieser erste Schritt gelungen ist, begreife ich als Ansporn, weiterhin alles in meine Entwicklung zu investieren."