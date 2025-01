Was ist die Erklärung für die Auswärtsschwäche des VfL Bochum? Und müssen jetzt nicht zwingend neue Spieler her? Themen einer neuen Folge „VfL-inside“.

Das 3:3 gegen RB Leipzig hatte beim VfL Bochum für Euphorie gesorgt. Von der war beim Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach nichts mehr zu sehen. Das Team von Trainer Dieter Hecking verhalf den Gladbachern mit etlichen Fehlern zum 3:0-Sieg. Besonders bei den ersten beiden Gegentoren agierten die Bochumer nicht bundesligatauglich.

In einer neuen Folge von „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum“ spricht Moderatorin Annalena Fedtke mit den Reportern Günther Pohl und Markus Rensinghoff über das Spiel und die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen.

Darüber hinaus blicken die drei auf die bevorstehende Partie gegen den SC Freiburg und sprechen erneut über mögliche Zugänge. Müssen die jetzt nicht fast schon zwangsläufig kommen?

Bei „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk“ bekommt Ihr alle Hintergründe zur aktuellen Bundesliga-Saison des VfL Bochums, eine Analyse der Spiele, aber auch Informationen zu Transfers, was der Verein treibt und Antworten auf eure Fragen!

Hinter „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk“ steckt ein Team aus Journalisten der WAZ und Radio Bochum. Ihr Job ist es, alles über den VfL zu wissen:

Stefan Döring, Markus Rensinghoff und Ralf Ritter von der WAZ und Funke Sport recherchieren für euch jeden Tag zur Kaderplanung und zur Aufstellung. Sie sprechen mit Spielern und Trainern, führen Hintergrundgespräche mit Vereins-Kennern und halten euch so immer auf den neusten Stand.

Radio-Bochum-Reporter Günther Pohl hat allein seit 1990 mehr als 1000 VfL-Spiele gesehen, kommentiert und ist jeden Tag nah dran am Klub. Annalena Fedtke von Radio Bochum ist eure Moderatorin von Inside VfL, von klein auf VfL Bochum-Fan und stolze Dauerkartenbesitzerin. Nicole Dreisbach von Radio Bochum ist ebenso Moderatorin.