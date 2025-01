BVB-Stürmer Sébastien Haller schließt sich bis zum Saisonende leihweise dem niederländischen Erstligisten FC Utrecht an. Dort soll er zu alter Stärke finden.

Borussia Dortmunds Stürmer Sébastien Haller soll bei seinem früheren Arbeitgeber FC Utrecht wieder in Schwung kommen. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, wird der 30-Jährige bis zum Saisonende auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten auflaufen. Zuvor hatten Dortmund und der spanische Erstligist CD Leganés die Leihe des Ivorers "einvernehmlich und vorzeitig" beendet.

Haller kam auf der iberischen Halbinsel lediglich zu neun Einsätzen in der Liga und im Pokal, in denen er torlos blieb. Nun soll eine Rückkehr zu den Wurzeln Erfolg bringen. Für Utrecht war der Stürmer bereits von 2015 bis 2017 aufgelaufen. Satte 51 Tore erzielte der 1,90 Meter große Sturmtank damals für den FCU in 98 Spielen, dazu legte er 16 Treffer auf. Anschließend zog es ihn erstmals in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt.

"Der BVB wünscht Sébastien Haller an seiner neuen Wirkungsstätte vor allem Gesundheit und natürlich viel Einsatzzeit sowie den größtmöglichen Erfolg", hieß es in der Mitteilung der Dortmunder.

Seit 2022 steht Haller beim BVB, der damals 31 Millionen Euro für den Ivorer an Ajax Amsterdam überwies, unter Vertrag. Doch auch aufgrund einer tragischen Leidensgeschichte - bei medizinischen Untersuchungen war damals ein Hodentumor entdeckt worden - konnte er bei den Schwarz-Gelben nie an seine Bestform anknüpfen. Haller musste sich zwischenzeitlich einer Chemotherapie unterziehen und fiel lange aus. Der gebürtige Franzose kämpfte sich auf beeindruckende Weise zurück, stand später regelmäßig in der Startelf und traf - diese Form konnte er jedoch nicht dauerhaft halten.

Das Leihgeschäft mit Leganés galt als Versuch eines Neustarts in fremder Umgebung, doch scheiterte. Dies drückt sich auch im Marktwert aus, der nach der letzten Anpassung des Portals "transfermarkt.de" am 27. Dezember 2024 nur noch bei drei Millionen Euro liegt. Zum Vergleich: 2019, als Haller noch für den Premier-League-Klub West Ham United auf Torejagd ging, erreichte dieser mit stolzen 45 Millionen Euro seinen Höhepunkt.