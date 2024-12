Borussia Dortmund und der FC Bayern München haben eine spezielle Beziehung, was Transfers angeht. Wird die um ein Kapitel reicher?

Als Borussia Dortmund seine entscheidenden fünf Minuten beim VfL Wolfsburg hatte, war Jamie Gittens ausnahmsweise mal nicht beteiligt. Donyell Malen (25.), Maximilian Beier (28.) und Julian Brandt (30.) brachten die Dortmunder innerhalb von fünf Minuten auf die Siegerstraße.

Nach zuletzt vier Pflichtspielen in Serie ohne Sieg, in der Liga spielte die Dortmunder dreimal in Folge 1:1, sprangen Sahin und Co. auf Tabellenrang sechs. Bei 25 Punkten nach 15 Spielen fehlen nur zwei Zähler zu den Champions-League-Plätzen. Gleichzeitig feierte der BVB den ersten Auswärtssieg seit April.

In der Liga lief es bisher vor allem zu Hause. In der Champions League hat der BVB zudem noch alle Chancen auf den direkten Einzug in die K.-o.-Runde. Gittens hat seinen Anteil, hat er doch schon neun Tore und vier Vorlagen geliefert.

"Transfermarkt.de" hat das gerade erst mit einem Marktwert-Update von 35 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro honoriert. Potenzielle Interessente müssten laut "Sky" aber wohl mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Einer davon soll der FC Bayern München sein.

Im Winter sei ein Wechsel aber ohnehin kein Thema. Ob die Bayern das bezahlen? Fraglich. Auch die Namen Florian Wirtz und Xavi Simons geistern um die Säbener Straße - alles andere als preiswerte Optionen.

Neben Gittens hat es ein weiterer Eckpfeiler des BVB in die Gerüchteküche geschafft. Der FC Chelsea soll gesteigertes Interesse an Gregor Kobel haben. Er wäre dann Torwart Nummer zehn im Kader. Die Konkurrenten heißen: Robert Sánchez, Filip Jørgensen, Djordje Petrovic, Kepa Arrizabalaga, Mike Penders, Gabriel Slonina, Eddie Beach, Marcus Bettinelli und Lucas Bergström.

Sicher, nicht alle Startelfpotenzial, beziehungsweise das Niveau eines Gregor Kobel. Doch er wäre zweifellos nicht die unumstrittene Nummer eins, die er aktuell in Dortmund ist. Kobel ist 27 Jahre alt, sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2028. Die gute Nachricht also immerhin: Er würde sehr teuer werden für den FC Chelsea. Genau wie Gittens für die Bayern.