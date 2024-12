Der BVB hofft mit Karim Adeyemi auf positiven Aufwind. Der Stürmer ist zurück – als verheirateter Mann. Heimlich heiratete er seine Partnerin Loredana.

„Ich bin glücklich, dass ich wieder spielen durfte.“ Für Karim Adeymi endete mit seinem Einsatz gegen die TSG Hoffenheim ein lange Verletzungspause: Nach seinem furiosen Champions-League-Auftritt gegen Celtic Glasgow, bei welchem der BVB-Stürmer drei Tore erzielte, zog er sich einen Muskelfaserriss zu und fehlte über zwei Monate. Nun ist der 22-Jährige zurück im Kader von Borussia Dortmund. Und das als verheirateter Mann.

Seine Partnerin, die Rapperin Loredana (29), postete am Samstag bei Instagram eine Bilder-Collage, in welcher das Paar lächelnd seine Eheringe vor die Kamera hält. „02.10.2024. FOREVER“, schreibt die Schweizerin dazu und gibt damit den Hinweis, dass die Hochzeit schon mehr als zwei Monate zurückliegt. Der Fußballer, der seit 2022 bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, kommentierte den Post mit den Worten: „Forever my love“, einem Herz und einem Unendlichkeitszeichen.

Einen Hinweis, dass die Rapperin und der Fußball-Profi verheiratet sein könnten, gab der BVB-Stürmer selbst. Angesprochen auf seine starke Leistung beim 7:1-Sieg gegen Celtic Glasgow und seine drei Tore, sagte er im Sky-Interview: „Gestern hat meine Frau Brokkoli gemacht, vielleicht deswegen.“

Auch die Sängerin streute über ihre Instagram-Story einen Hinweis: Das Champions-League-Spiel gegen den schottischen Doublesieger verfolgte sie live im Stadion. Von dort postete sie ein Bild mit Adeyemis Mutter Alexandra und schrieb dazu: „Schwiegermutter happy, Schwiegertochter happy.“ In der Beschreibung ihres Instagram-Profils hat die in Luzern geborene Rapperin nun auch ihren neuen Namen stehen: Loredana Adeyemi.

Für die 29-Jährige, die mit dem bürgerlichem Namen Loridana Zefi geboren wurde, ist es die zweite Ehe: Zuvor war die Tochter albanischer Eltern mit dem Musiker Mozzik verheiratet, mit dem sie eine sechsjährige Tochter hat.