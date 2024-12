Trauer des Jahres: Franz Beckenbauer

Es war ein Tag, an dem die Fußballwelt still stand. Jener 7. Januar, an dem „Kaiser“ Franz Beckenbauer starb.

Die Anteilnahme war riesig, in Trauer geeint versammelten sich nur 12 Tage später rund 50.000 Menschen in der Allianz Arena, um Beckenbauer die letzte Ehre zu erweisen. Der Schmerz saß tief. „Er ist die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern jemals hatte. Als Spieler, Trainer, Präsident, Mensch: unvergesslich. Niemand wird ihn jemals erreichen“, sagte Uli Hoeneß unter Tränen in Gedenken an seinen Freund. Beckenbauer war der erste deutsche Fußball-Superstar und prägte mit seinen Erfolgen, seiner Leichtigkeit und seinem Engagement die Sportlandschaft. Der „Kaiser“ war einzigartig. Ihm verziehen die Menschen fast jeden Spruch. Als Spieler und Trainer wurde er Weltmeister. Nach seiner aktiven Karriere holte er zudem die WM 2006 nach Deutschland und sorgte so für das berühmte „Sommermärchen“. Die Stadt München erwies ihrem wohl berühmtesten Sohn deshalb posthum die höchste Ehre: An der Allianz Arena wird es ab dem 7. Januar 2025 den Franz-Beckenbauer-Platz geben.

