Serie des Jahres: Bayer Leverkusen

Den verdienten Lohn für eine sensationelle Saison reckte Xabi Alonso im Mai endlich in die Höhe.

Eine historische Bundesliga-Spielzeit ohne Niederlage - das war zuvor keinem anderen Klub gelungen - gekrönt mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte für Bayer Leverkusen. Entsprechend ausgelassen feierten der Trainer und die Spieler der Werkself mit der so sehr herbeigesehnten Schale.

Es ist nur eine von vielen Serien der Leverkusener Traumsaison, aber mit Sicherheit die bemerkenswerteste. 51 Pflichtspiele blieb das Team um Ausnahmekönner Florian Wirtz und Anführer Granit Xhaka zudem ohne Niederlage, ausgerechnet im Europa-League-Finale endete der unheimliche Erfolgslauf gegen Atalanta Bergamo (0:3). Als „Trostpreis“ sicherte sich Bayer wenig später den DFB-Pokal - und machte so immerhin das Double perfekt.

Spätestens durch die 2:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig am 2. Spieltag der neuen Saison fanden sich Alonso und Co. aber in der Realität wieder. Es war die erste Ligapleite nach 462 Tagen, nachdem Bayer bis dahin das letzte Mal im Mai 2023 beim VfL Bochum verloren hatte (0:3). Dennoch: Was bleibt, ist die Erinnerung an eine einzigartige Spielzeit.