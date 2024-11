Tim Oermann hat die deutsche U21-Nationalmannschaft bereits verlassen. Er trainiert schon wieder beim VfL Bochum.

Zum Start in die neue Woche waren beim VfL Bochum alle Blicke auf Manuel Riemann gerichtet. Der in den vergangenen Monaten suspendierte Torhüter hatte sich mit dem Verein geeinigt. Am Montag nahm er erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

Ebenfalls bei der Einheit am Ball: Tim Oermann, der am Freitag noch für die deutsche U21-Nationalmannschaft zum Einsatz kam. Für die DFB-Junioren steht am Dienstagabend noch ein Duell mit Frankreich an. Trotzdem ist Oermann bereits zum Revierklub zurückgekehrt.

Das liegt aber nicht etwa an einer Verletzung - sondern an einer Vereinbarung von Verband und VfL. U21-Trainer Antonio di Salvo: "Nach Absprache mit dem VfL Bochum und Dieter Hecking ist Tim Oermann ebenfalls zu seinem Verein zurückgekehrt, damit sein neuer Trainer ihn in einer kompletten Trainingswoche etwas besser kennenlernen kann."

Bisher scheint Hecking jedenfalls ein Fan von Oermann zu sein. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach durfte der gebürtige Bochumer über 90 Minuten verteidigen. Das Vertrauen zahlte er mit einer starken Leistung beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen zurück.

Gründe, Oermann im anstehenden Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr) aus der Startelf zu nehmen, gibt es kaum. Zumal der Youngster nun die kommenden Tage nutzen kann, um bei Hecking weitere Pluspunkte zu sammeln.

Im U21-Nationalteam präsentierte sich Oermann ebenfalls in starker Verfassung. Beim 3:0 gegen Dänemark absolvierte er sein drittes Länderspiel, stand zum zweiten Mal in der Startelf. Oermann spielte durch und gab anschließend zu Protokoll, dass er "rundum zufrieden" sei.

Anders als Oermann sind einige weitere VfL-Profis noch mit ihren Nationalteams unterwegs. Matus Bero trifft am Dienstag mit der Slowakei auf Estland. Bei Ibrahima Sissoko und der malischen Auswahl steht ebenfalls am Dienstag ein Duell mit Eswatini an. Ebenso befindet sich Alio Baldé in Afrika - für ihn geht es mit Guinea am Dienstag nach Tansania. Gerrit Holtmann spielte mit den Philippinen am Donnerstag in Hongkong (1:3), eine zweite Partie steht in dieser Länderspielpause nicht mehr an.