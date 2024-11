Er sollte einst zum Stützpfeiler von Wattenscheid 09 werden, hatte aber unglaubliches Verletzungspech. Nun ist Maximilian Heidenreich gestorben.

Der frühere Fußball-Profi Maximilian Heidenreich ist tot. Der gebürtige Hannoveraner starb nach schwerer Krankheit im Alter von 57 Jahren. Für den SC Freiburg bestritt Heidenreich in den 1990er-Jahren insgesamt 173 Pflichtspiele.

Auch im Ruhrgebiet war der Mittelfeldspieler kein Unbekannter: Er war Teil des Zweitligateams von Wattenscheid 09 – und ging als wohl größter Pechvogel in die Geschichte des Klubs ein.

Es war die Saison 1998/99, als Heidenreich vom Bundesligisten VfL Wolfsburg nach Wattenscheid kam. Trainer Jupp Tenhagen hatte viel vor mit dem ehemaligen U21-Nationalspieler, er sollte der neue Spielmacher werden. Doch daraus wurde nichts: Im Testspiel der Sommervorbereitung gegen de Graafschap aus den Niederlanden erlitt Heidenreich einen Kreuzbandriss.

Es folgten eine monatelange Reha und kurz darauf der nächste Schock: In einem Testspiel vor dem Rückrunden-Start gegen Rot-Weiss Essen brach sich der Routinier die linke Kniescheibe. Es war das Karriere-Aus ohne einen einzigen Pflichtspiel-Auftritt für Wattenscheid. Ein Jahr später begann Heidenreich seine Trainerlaufbahn.

Die Trauer seiner Ex-Klubs ist groß: „Die SG Wattenscheid 09 trauert um Maximilian Heidenreich und wünscht seiner Familie und seinen Freunden viel Kraft, um den viel zu frühen Verlust zu bewältigen“, schrieb sein letzter Profiklub auf Facebook. Unvergessen ist Heidenreich auch in Freiburg, Für den Sport-Club bestritt Heidenreich insgesamt 173 Pflichtspiele. Für keinen anderen Klub lief er in seiner Profikarriere, in der unter anderem auch für seinen Heimatverein Hannover 96 spielte, häufiger auf.

Wegen seiner Spielweise erhielt Heidenreich den Spitznamen „Breisgau-Brasilianer“, Trainer Volker Finke fühlte sich an Franz Beckenbauer erinnert. Einer, der seiner Zeit voraus war, ehrt der SC Freiburg auf seiner Homepage. „Freiburg trauert um einen großen Fußballer“, schrieben die Breisgauer in ihrer Mitteilung. Laut „Badische Zeitung“ verstarb Heidenreich an den Folgen einer Darmkrebs-Erkrankung.