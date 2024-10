Der VfL Bochum ist auch nach dem 7. Spieltag Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga. Dazu hat der VfL ein sehr schwieriges Programm vor der Brust.

An Torhüter Patrick Drewes lag es nicht, dass der VfL Bochum weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten muss. Bei der 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim hielt Drewes seine Bochumer mit zahlreichen Paraden nämlich lange Zeit im Spiel.

Dass es am Ende auch im siebten Anlauf nichts wurde mit dem ersten Dreier in der Bundesliga und es stattdessen die sechste Niederlage hagelte, hatte vor allem mit der katastrophalen ersten Halbzeit der Bochumer zu tun. "Wir haben nicht viel gut gemacht, um es harmlos zu formulieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Kontersituationen wir zugelassen haben. Hoffenheim hatte da schon die Chance, das Spiel zuzumachen", gab der 31-jährige Schlussmann zu.

Klar, am Ende hätte der VfL sogar nach einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei einen glücklichen Punkt mitnehmen können, wenn Lukas Daschner den Strafstoß in der 89. Minute verwandelt hätte. Dennoch sollten die Alarmglocken klingeln bei den Verantwortlichen in Anbetracht der sehr prekären Lage, in der man sich befindet.

"Ich will gar nicht nach Ausreden suchen", sagte Drewes und analysierte. "Es fängt bei einfachen Sachen wie der Zweikampfführung an und geht beim Passspiel im eigenen Ballbesitz weiter. Ich kann mich an Situationen erinnern, in denen wir dem Gegner 20 bis 30 Meter vor unserem Tor den Ball überlassen. Und wenn du schon nicht gut ins Spiel kommst, dann musst du dich eben reinfighten in so eine Partie, wenn der 18. gegen den 15. spielt. Trotzdem hat Hoffenheim es auch gut gemacht."

Es braucht nun die Sachen, die den VfL Bochum schon seit Jahren auszeichnen. Das klingt vielleicht abgedroschen, weil es die Leute Jahr für Jahr hören, aber es geht nur gemeinsam. Uns erwarten jetzt richtige Bretter, da müssen wir zusammenstehen und das Bestmögliche rausholen. Patrick Drewes

Beim Blick auf die kommenden Gegner ist die Frage nicht unberechtigt, wie das Team von Trainer Peter Zeidler denn überhaupt Punkte holen soll. Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart - das sind die nächsten vier Mannschaften, mit denen es Bochum zu tun bekommt.

"Ich will gar nicht zu weit nach vorn gucken. Ich bin einfach mega enttäuscht, dass wir gegen Hoffenheim nicht mal einen Punkt mitgenommen haben. Das war ein direkter Konkurrent im Keller und in den kommenden Spielen kommt einiges auf uns zu", brachte der VfL-Keeper die komplizierte Situation auf den Punkt und schob dennoch kämpferisch nach. "Ich glaube aber, dass wir gegen Dortmund gezeigt haben, das uns vielleicht die ganz Großen der Liga besser liegen."

Die Herangehensweise, um gegen die Topteams der Liga bestehen zu können, ist laut dem 31-Jährigen klar: "Es braucht nun die Sachen, die den VfL Bochum schon seit Jahren auszeichnen. Das klingt vielleicht abgedroschen, weil es die Leute Jahr für Jahr hören, aber es geht nur gemeinsam. Uns erwarten jetzt richtige Bretter, da müssen wir zusammenstehen und das Bestmögliche rausholen. Wir haben schon die Länderspielpause dazu genutzt, enger zusammenzurücken und in Ruhe Sachen zu besprechen. Der Trainer hat seine Prinzipien nochmal klargemacht." mit gp