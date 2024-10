Dominik Kohr von Mainz 05 ist der erste Spieler der laufenden Bundesliga-Saison, der fünf Gelbe Karten sieht. Einen Rekord könnte er bald noch einstellen.

Die Karriere von Dominik Kohr ist nicht unbedingt mit Rekorden und Bestmarken gepflastert. Zweimal erhielt er die Fritz-Walter-Medaille in Bronze als einer der besten Jugendspieler seines Jahrgangs, mit der U21-Nationalmannschaft wurde der mittlerweile 30-Jährige 2017 Europameister. Aber nun arbeitet der Mittelfeldspieler daran, eine alte Bestmarke zu überbieten.

Die eine verpasste er nur knapp. Beim 3:0-Sieg des FSV Mainz 05 gegen den FC St. Pauli sah er seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison – am sechsten Spieltag. "Das ist Wahnsinn", sagte auch Mainz-Trainer Bo Henriksen nach dem Spiel am Samstagabend. So früh handelten sich in der jüngeren Vergangenheit nur wenige Spieler eine Gelb-Sperre ein. Zuletzt war das Granit Xhaka in der Saison 2013/14 noch für Borussia Mönchengladbach.

Den "Rekord" für die früheste Sperre nach Gelben Karten hält allerdings René Rydlewicz, der in der Spielzeit 2001/02 für Hansa Rostock an den ersten fünf Spieltagen jeweils verwarnt worden war. Diese Marke wird erstmal bis zum Start in die nächste Saison Bestand haben.

Eine andere könnte dann aber auch wackeln, wenn Dominik Kohr seiner rustikalen Art weiter treu bleibt. Denn mit der Verwarnung gegen St. Pauli machte er auch in der ewigen Liste der Gelb-Sünder der Fußball-Bundesliga einen Sprung nach vorne. In seinen 284 Erstliga-Spielen für Mainz, Bayer Leverkusen, den FC Augsburg und Eintracht Frankfurt sah Kohr laut dem Portal "transfermarkt.de" 93-mal die Gelbe Karte – und steht damit auf dem geteilten dritten Platz.

Stefan Effenberg, der zuletzt 2003 in der Bundesliga spielte, steht in dieser Statistik noch an der Spitze. 112-mal wurde der "Tiger" in 370 Spielen in der Bundesliga verwarnt. Auf Platz zwei steht David Jarolim mit 96 Verwarnungen in 318 Spielen.

Sollte Kohr wie in der Vorsaison insgesamt 13 Gelbe Karten sehen, würde er sogar noch in der laufenden Saison noch einen Platz gut machen – und in der Folge wohl auch langsam Effenbergs Rekord gefährlich werden.

Die Top 10 Gelbsünder der Bundesliga (laut transfermarkt.de, Stand 6. Oktober 2024)

1. Stefan Effenberg (112 Gelbe Karten)

2. David Jarolim (96)

3. Dominik Kohr (93)

4. Bernd Hollerbach (93)

5. Torsten Frings (92)

6. Christian Wörns (88)

7. Lars Stindl (88)

8. Sergej Barbarez (86)

9. Frank Greiner (86)

10. Günther Schäfer (85)