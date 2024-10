Der VfL Bochum ist Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga. Sportchef Marc Lettau äußerte sich nach dem 1:3 gegen den VfL Wolfsburg.

DFB-Pokal-Aus in Runde eins beim SSV Jahn Regensburg und nur ein Punkt aus sechs Bundesligaspielen. So liest sich die bislang desaströse Saison 2024/2025 des VfL Bochum.

Und, trotzdem: Sportchef Marc Lettau sah auch beim 1:3 gegen den VfL Wolfsburg positive Dinge und fand die Leistung in Ordnung, nur das Wesentliche, das Ergebnis, stimmte (einmal mehr) nicht.

Lettau sprach mit den anwesenden Medienvertretern über...

... das 1:3 gegen den VfL Wolfsburg: "Wir sind vielversprechend in das Spiel gestartet, hatten eine gute Struktur, jedoch ohne richtig torgefährlich zu werden. Nach dem zurückgenommenen Strafstoß, kassieren wir mit der ersten Offensivaktion der Wolfsburger das 0:1, dann fällt wenig später das 0:2. Hier geht dem Gegentreffer ein klares Foulspiel an Ivan Ordets voraus. Unsere Mannschaft hat weiter an sich geglaubt und nach der Halbzeit eine positive Reaktion gezeigt. Folgerichtig erzielen wir das 1:2 und waren in dieser Phase am Drücker. Die Situation, die dann zum Strafstoß für Wolfsburg führt, ist unglücklich. Das dauert in der Betrachtung alles sehr lange und dann wird auf Foulelfmeter entschieden. Ob man diesen per VAR Entscheid zwingend geben muss, ist für mich zumindest strittig."





... die Erkenntnisse aus dem Spiel: "Ich glaube, dass das kein Spiel war, das typisch mit zwei Toren Unterschied verloren wird. Wir haben auf jeden Fall Fortschritte gesehen. Wir müssen Leistung und Ergebnis unabhängig voneinander bewerten. Defensiv war es eine Steigerung und auch das Spiel mit dem Ball war besser. Von der Spielleistung war das ein Fortschritt. Aber: Unter dem Strich zählt das Ergebnis.

... das fehlende Spielglück: "Wir haben hier bei uns im Ruhrstadion so viele Spiele erlebt, in denen wir das Matchglück auf unserer Seite hatten. Jetzt sind Phasen dabei, in denen wir kein Spielglück haben und einiges gegen uns kippt."

... die Position von Trainer Peter Zeidler: "Ich werde die Frage genau einmal beantworten: Wir werden heute sicherlich keine Trainerdiskussion führen und auch nicht morgen oder übermorgen. Wir werden uns in der Länderspielpause auf die nächsten Spiele vorbereiten." wozi mit gp