Merkwürdige Momente hielt der Bundesliga-Nachmittag bereit. Victor Boniface sorgte mit seinem Jubel für Lacher, um Union Berlin gab es Wirbel.

Das 0:0 bei RB Leipzig zementiert den starken Saisonstart von Union Berlin, die nach drei Spielen noch unbesiegt sind und schon fünf Punkte gesammelt haben. Während Frederik Rönnow einen Elfmeter von Loïs Openda hielt und die Unioner ebenfalls noch Chancen auf den Sieg hatte, sorgte ein „X“-Post auf dem Kanal der Berliner für Ärger.

Der Post bezieht sich offensichtlich auf den Einsturz der Carolabrücke in Dresden. Die war am Mittwoch, 11. September, gegen 3 Uhr eingestürzt, wobei glücklicherweise kein Mensch zu Schaden kam. Die Unioner, gerade in Spielen gegen RB für bissige X-Kommentare bekannt, griffen das auf ihre Art und Weise auf. In den Kommentaren lachten einige Nutzer, während es von anderen einiges an Gegenwind gab.

Einen kuriosen Moment produzierte außerdem Leverkusens Victor Boniface. Der bejubelte sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim, indem er sich vor dem eigenen Fanblock die Hose herunterzog. Später löste er auf: Es habe sich um einen TikTok-Trend aus seinem Heimatland Nigeria gehandelt.

In Hoffenheim avancierte er zum Matchwinner für Leverkusen. Den ersten Treffer von Martin Terrier (17. Minute) bereitete der Nigerianer vor, den zweiten und vierten erzielte er selbst (30. und 75.). Außerdem traf Nationalspieler Florian Wirtz per Foulelfmeter (72.).

Für die Hoffenheimer, bei denen Torhüter Oliver Baumann mit seinem 464. Bundesliga-Spiel mit den Fußball-Größen Lothar Matthäus und Toni Schumacher gleichzog, konnte Mergim Berisha zwischenzeitlich verkürzen (37.). Am Ende stand ein 4:1-Sieg für Bayer 04 Leverkusen.

Bundesliga-Konferenz: Siege für Frankfurt und Freiburg

In Gladbach schoss Ermedin Demirovic mit zwei Toren den VfB-Sieg heraus (57. und 61.). Nach der ersten Stuttgarter Führung durch Deniz Undav (21.), der am Dienstag auch erstmals für die Nationalmannschaft getroffen hatte, war Alassane Plea für die Borussia noch der Ausgleich geglückt (27.). Das Spiel stand auch im Zeichen des 80. Geburtstags von Borussia-Legende Günter Netzer, der allerdings nicht im Stadion war.

Eintracht Frankfurt holte sich mit dem 2:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg den zweiten Saisonsieg. Gleiches gilt für den SC Freiburg, der nach einem 0:1-Rückstand zur Pause das Spiel dreht und gegen das sieglose Schlusslicht VfL Bochum 2:1 (0:1) gewinnt. mit dpa