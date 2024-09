Nach dem Ende der langen Erfolgsserie hat sich der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen gleich mit einem Sieg zurückgemeldet. Die Werkself, die zuletzt nach 35 Ligaspielen die erste Niederlage kassiert hatte, siegte am dritten Spieltag bei der TSG Hoffenheim souverän mit 4:1 (2:1) und weist damit sechs Punkte auf.

Erfolgreich war auch Vizemeister VfB Stuttgart, der mit dem 3:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach den ersten Sieg feierte. Beiden Clubs gelingt damit die Generalprobe für die anstehenden Champions-League-Aufgaben.

RB Leipzig verpasste indes beim 0:0 gegen Union Berlin den dritten Erfolg im dritten Spiel. Der gesperrte Trainer Marco Rose musste auf der Tribüne mitansehen, wie Lois Openda den möglichen Sieg mit einem verschossenen Elfmeter vergab (74.). Damit bleibt Borussia Dortmund vorerst Tabellenführer. Der BVB hatte am Freitag gegen den 1. FC Heidenheim 4:2 gewonnen.

Eintracht Frankfurt holte sich mit dem 2:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg den zweiten Saisonsieg. Gleiches gilt für den SC Freiburg, der nach einem 0:1-Rückstand zur Pause das Spiel dreht und gegen das sieglose Schlusslicht VfL Bochum 2:1 (0:1) gewinnt.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Angeführt von 14-Sekunden-Mann Jamal Musiala ist Bayern München in der Bundesliga auf Platz eins gestürmt - und hat sich für den Start in die Champions League warm geschossen. Der Rekordmeister gewann am Samstagabend leicht und locker beim Aufsteiger Holstein Kiel mit 6:1 (4:0) und ist bereit für den Beginn der neuen Königsklasse.