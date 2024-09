Am Samstag kommt es zur BVB-Partie, Borussia Dortmund verabschiedet Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek. Hier läuft das Spiel im Free-TV.

Es ist ein Nachmittag, der BVB-Fans und Fußball-Nostalgiker Freudentränen in die Augentreibt: Borussia Dortmund lädt an diesem Samstag ab 17 Uhr zum Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek.

Und alle sind sie da, die Helden aus den Erfolgsjahren zwischen 2010 und 2013: Trainerlegende Jürgen Klopp, Neven Subotic, Felipe Santana, Patrick Owomoyela, Marcel Schmelzer, Kevin Großkreutz, Lucas Barrios, Mladen Petric, Nelson Valdez und Mats Hummels. Letzterer wird vor dem Spiel offiziell verabschiedet.

Erst am Mittwoch hatte Hummels beim italienischen Erstligisten AS Rom unterschrieben, nachdem sein Vertrag in Dortmund zuvor nicht verlängert worden war.

BVB-Legenden im Abschiedsspiel live im TV und im Stream

Das Stadion wird voll sein, doch es braucht nicht unbedingt eine Eintrittskarte, um das Spiel der BVB-Legenden zu sehen. Der Sender Sky zeigt es im kostenlosen Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Die Partie läuft außerdem im Free-TV auf Sky Sport News und im regulären Bezahl-Kanal Sky Sport Bundesliga. Die Übertragung beginnt ab 16.55 Uhr.

BVB-Legendenspiel: Der Kader von Jakub Blaszczykowski

Mit dieser Aufstellung geht das Kuba-Team auf den Rasen:

Tor: Roman Weidenfeller

Feldspieler: Jakub Blaszczykowski, Julian Koch, Dede, Mats Hummels, Neven Subotic, Felipe Santana, Marcin Wasilewski, Patrick Owomoyela, Moritz Leitner, Antonio da Silva, Giovanni Federico, Kevin Großkreutz, Kamil Grosicki, Mohamed Zidan, Lucas Barrios, Mladen Petric, Nelson Valdez, Ebi Smolarek

Trainer: Jürgen Klopp

BVB-Legendenspiel: Der Kader von Lukas Piszczek

Mit dieser Aufstellung geht das Piszczek-Team auf den Rasen:

Tor: Marwin Hitz, Jaroslav Drobny

Feldspieler: Lukasz Piszczek, Joo-Hoo Park, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak, Sokratis, Erik Durm, Nuri Sahin, Oliver Kirch, Florian Kringe, Gonzalo Castro, Henrikh Mkhitaryan, Jacek Krzynowek, Artur Wichniarek, Adrian Ramos, Julian Schieber, Dominik Zieba, Krzysztof Kiklaisz

Trainer: Peter Krawietz

Hummels freut sich auf BVB-Fans

„Es ist mir eine Freude, Euch am Samstag alle nochmal zu sehen beim Abschiedsspiel für meine beiden polnischen Freunde“, sagte Mats Hummels in einer Videobotschaft an die BVB-Fans: „Ich freue mich, nochmal für Euch zu spielen und das Trikot tragen zu dürfen.“ Hummels wird Teil des Teams von Blaszczykowski sein, gecoacht vom früheren Meistertrainer Jürgen Klopp. Mehr als 80.000 Zuschauer werden zu der Partie erwartet. Da die Trennung vom BVB erst nach Saisonende feststand, gab es anders als etwa bei Marco Reus, den es in die USA zu Los Angeles Galaxy zog, bislang keine offizielle Verabschiedung im Stadion.

In insgesamt mehr als 13 Jahren für den BVB absolvierte Hummels 508 Pflichtspiele und feierte mit dem BVB zwei Meisterschaften sowie zwei DFB-Pokalsiege. Zudem zog er mit dem Verein zweimal in das Champions-League-Finale ein - zuletzt vergangene Saison.