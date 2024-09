Für Borussia Dortmund steht die nächste Champions-League-Saison an. Auswärtsfahrer können sich über eine Änderung bei den Ticketpreisen freuen.

Gute Nachrichten für reisefreudige Fans von Borussia Dortmund! Wie die Uefa mitteilte, wird es in der Saison 2024/25 eine Begrenzung der Ticketpreise für Auswärtsfans geben. Eine Entscheidung, welche das Engagement der Uefa unterstreichen solle, den europäischen Fußball für die Fans „zugänglich und erschwinglich“ zu machen, wie es auf der Website des Verbandes heißt.

Der maximale Ticketpreis in Champions League soll künftig bei 60 Euro liegen. 40 Euro werden es in der Europa League und 20 Euro in der Conference League. Es ist die zweite Preisdeckelung innerhalb von fünf Jahren. 2019 wurden die Ticketpreise auf 70 Euro (Champions League) und 45 Euro (Europa League) gesenkt. „Indem die Uefa den Fans Auswärtsspiele zugänglicher macht, möchte sie diesen einzigartigen Aspekt der europäischen Fußballkultur bewahren“, heißt es weiter.

Weitere Neuerungen gibt es in dieser Champions-League-Spielzeit auch im Modus. Gespielt wird nicht mehr im Vierergruppen-System. Stattdessen wurden die 36 Teilnehmer bei der Auslosung einzeln gezogen und eine Software ermittelte die jeweiligen Gegner - acht sind es.

Der BVB trifft in der Liga-Phase auf Barcelona (H), Real Madrid (A), Donezk (H), Brügge (A), Celtic (H), Dinamo Zagreb (A), Sturm Graz (H), Bologna (A). BVB-Boss Hans-Joachim Watzke freut sich vor allem aufgrund der Reform auf die neue Saison in der Champions League. „Ich bin total aufgeregt und freue mich sehr auf diesen Modus.“ Auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kommentierte die Auslosung im Grimaldi-Forum in Monaco: „Unsere Partien sind ein guter Mix aus absoluten Topgegnern wie Barcelona oder Real, auf das wir – alle Jahre wieder – wohl einfach treffen mussten und natürlich auch aus Teams, die eine neue Stecknadel in unserer internationalen Landkarte sind. Für unsere Fans sind viele attraktive Ziele dabei. Wir freuen uns auf jedes einzelne Spiel und wollen natürlich wie immer ins Achtelfinale.“