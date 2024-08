Nelson Valdez spielte von 2006 bis 2010 beim BVB. Im WAZ-Interview spricht er über sein Verhältnis zu Klopp, emotionale Tore und das Bremen-Spiel.

Nein, eine SMS hat Nelson Valdez nicht an Nuri Sahins Telefon geschickt. „Da fühle ich mich immer wie ein Spion“, sagt der 40-Jährige im Gespräch mit der Funke Mediengruppe und lacht. Beide kennen sich gut, spielten von 2006 bis 2010 gemeinsam für Borussia Dortmund mit einer kurzen Unterbrechung, als Sahin an Feyenoord Rotterdam ausgeliehen war. „Vielleicht treffe ich ihn auch am Bus und kann Hallo sagen“, meint Valdez aber.

Es geht um die Bundesliga-Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Für Valdez, inzwischen Co-Trainer von Werder U23, ist es ein besonderes Spiel. „Es ist für mich immer ein bisschen Kribbeln da, natürlich. Ich muss aber ehrlich sagen, dass meine Sympathien eher in Richtung Bremen gehen, weil ich beim SV Werder arbeite und schon lange hier lebe. Für den BVB spüre ich denn noch große Sympathie, Dankbarkeit und Respekt“, meint er.

2006 war der paraguayische WM-Teilnehmer von 2010 von Werder ins Ruhrgebiet gewechselt, beim BVB erhoffte sich der 22-Jährige den nächsten Schritt auf der Karriere-Leiter.

Doch Valdez erlebte einen schwierigen Start, er brauchte bis zum 32. Spieltag, ehe ihm ein Tor gelang. Er blickt so auf diese Zeit zurück: "In dieser Zeit habe ich mir viele Gedanken gemacht und sogar überlegt, meine Karriere zu beenden. Im Dezember 2006 kam mein Sohn zur Welt. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, mir ist bewusst geworden: Du hast dir alles selbst erarbeitet, das hier gerade ist nur eine Hürde, die du überspringen musst, du hast bestimmt nicht das Fußballspielen verlernt.“

Als Jürgen Klopp im Sommer 2008 Trainer wurde, wurde Valdez zu einem wichtigen Spieler. 2010 trennte sich der Klub von ihm und setzte auf dessen Landsmann Lucas Barrios und Robert Lewandowski.

Nuri ist ein sehr intelligenter Junge, der nicht nur als Fußballer sehr gut war, sondern auch das Drumherum im Griff hatte Nelson Valdez

Auch heute schaut Valdez beim BVB genau hin, besonders auf Trainer Sahin. „Ich freue mich sehr für ihn und wünsche ihm nur das Beste“, sagt er. "Nuri ist ein sehr intelligenter Junge, der nicht nur als Fußballer sehr gut war, sondern auch das Drumherum im Griff hatte. Nuri und Dortmund, das passt perfekt, weil er fast seine ganze Karriere dort war. Wir haben damals viel Zeit zusammen verbracht, obwohl er fünf Jahre jünger ist. Er mit 17, ich 22 Jahren, das war ja schon ein relativ großer Unterschied.“

