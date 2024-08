Der VfL Bochum hat seinen Wunsch-Innenverteidiger Jakov Medic verpflichtet. Der Kroate kommt auf Leihbasis von Ajax Amsterdam.

Jetzt ist der Wechsel endgültig durch: Jakov Medic wechselt auf Leihbasis vom niederländischen Spitzenteam Ajax Amsterdam zum VfL Bochum. Das gab der Bundesligist am Dienstagmittag offiziell bekannt. Bereits am Nachmittag nimmt der Kroate am Training teil. Medic wird für ein Jahr vom VfL ausgeliehen, Bochum besitzt eine Kaufoption. Am Montag bestand er in Bochum seinen Medizincheck.

„Jakov verfügt über eine dynamische und vertikale Spieleröffnung mit gleichzeitig hoher Pressingresistenz“, sagt Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum. „Er ist sowohl am Boden als auch in der Luft ein hervorragender Zweikämpfer, spielt saubere und präzise Pässe und erreicht einen Top-Speed.“

Bereits im vergangenen Sommer wollte der VfL Bochum Medic verpflichten, bevor dieser vom FC St. Pauli zu Ajax Amsterdam wechselte. Im letzten Jahr scheiterte es unter anderem daran, dass der Deal finanziell für den VfL Bochum nicht darstellbar gewesen sein soll.

Zudem soll die Medic-Seite das Projekt Sven Mislintat in den Niederlanden als spannend empfunden haben. Doch schon nach wenigen Monaten war für den neuen Kaderplaner von Borussia Dortmund Schluss. Mit einem Jahr Verspätung klappt es nun doch mit einem Medic-Transfer zum VfL Bochum - zunächst per Leihe.

VfL Bochum: Ordets und Bernardo fehlen vorerst

Der VfL Bochum hatte Bedarf im Abwehrzentrum. Vor allem, nachdem sich Ivan Ordets und Bernardo verletzt haben. Beide werden vorerst ausfallen, eine genaue Pausen-Zeit für beide ist offen. Auch Erhan Masovic musste beim Aus im DFB-Pokal vorzeitig vom Platz. Selbst mit ihm stünden Trainer Peter Zeidler aktuell nur drei Innenverteidiger zu Verfügung. Medic schließt die Lücke, gilt als robuster und emotionaler Innenverteidiger, der dem Vernehmen nach vor allem auf das Projekt in Bochum Lust gehabt haben soll. „Die Bundesliga ist eine der Top-Ligen in Europa und war mein Ziel, seit ich erstmals den Schritt nach Deutschland gewagt habe. Der VfL ist ein bodenständiger Klub, bei dem harte Arbeit auf dem Platz von den Fans gefeiert wird. Von daher denke ich, dass ich gut hierhin passe“, sagte der Spieler.

Für den VfL Bochum ist die Medic-Leihe eine ohne großes Risiko. Ajax wollte den Innenverteidiger abgeben, um Platz im Kader zu schaffen, verzichtet daher auf eine Leihgebühr. Bochum übernimmt das marktübliche Gehalt für den Kroaten und sicherte sich eine Kaufoption für rund zwei Millionen Euro. Allerdings: er kommt ohne große Spielpraxis. Bei Ajax kam er nur selten zum Einsatz.

Medic spielte bereits im deutschen Unterhaus und kommt für St. Pauli, SV Wehen Wiesbaden und 1. FC Nürnberg auf 73 Einsätze in der 2. Bundesliga. 2018 kam der in Zagreb geborene Medic vom kroatischen Klub NK Vinogradar nach Deutschland. Über die Reservemannschaft des 1. FC Nürnberg empfahl er sich für höhere Aufgaben. Über die Regionalliga Bayern ging es für ihn in die 2. Bundesliga, Eredivisie und nun steht der Wechsel zum VfL Bochum in die Bundesliga bevor.