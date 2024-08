Mit dem Sieg im Supercup wurde es nichts für Deniz Undav. Der Stürmer des VfB Stuttgart hatte auch noch Frust aus der Vorsaison.

Bayer Leverkusen hat den ersten Titel der neuen Fußball-Saison gewonnen – und Deniz Undav vom Gegner VfB Stuttgart war mächtig sauer.

Sein erstes Interview mit Sat.1 auf dem Rasen nach der Niederlage seines Teams im Supercup war alles andere als jugendfrei. Der Nationalspieler war so angefressen, dass er gleich mehrere Schimpfwörter benutzte. „Kleine Fehler werden gegen Leverkusen bestraft. Es fuckt mich richtig ab, dass wir wieder verloren haben, obwohl wir 2:1 geführt haben.“

Die Seriensieger aus Leverkusen besiegten im Supercup den Vize-Meister VfB Stuttgart im Elfmeterschießen mit 4:3 (2:2, 1:1). Stuttgarts Silas verschoss den entscheidenden Elfmeter gegen den in der vergangenen Bundesliga-Saison ungeschlagenen Double-Gewinner. Undav wütend: „Wenn du gegen zehn Mann spielst und 2:1 führst, darfst du das Ding nicht mehr verlieren. Das ist das gleiche wie letztes Jahr. Wir machen immer diese scheiß Fehler.“

Victor Boniface (11. Minute) hatte Leverkusen vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena in Führung geschossen. Enzo Millot (15.) und Deniz Undav (63.) trafen danach für den Vize-Meister aus Stuttgart. Patrik Schick (88.) erzielte kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich für Bayer. Leverkusens Neuzugang Martin Terrier sah in der 37. Minute nach grobem Foulspiel die Rote Karte.

Stuttgarts Leverkusen-Fluch bleibt also bestehen. Schon vergangene Saison war der Vize-Meister dreimal nah dran an einem Sieg gegen das Bayer-Team (1:1 und 2:2 in der Liga, 2:3 im Pokal). Zu einem Erfolg reichte es aber nie. Sehr zum Ärger von Undav.

Immerhin: Im folgenden Interview mit Sky war das Gemüt wieder etwas abgekühlt. „Es gibt nichts Besseres“, sagte der 28-Jährige dort. Der Grund: Der Nationalspieler wurde auf seine vor wenigen Tagen geborene Tochter angesprochen. „Ich genieße jeden Moment. Es ist wunderschön, wenn man nach Hause kommt, und so ein kleines Ding auf dem Arm hat“, sagte der Stürmer mit einem Lächeln.