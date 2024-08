Yan Couto kommt zum BVB. Und da werden Erinnerung an Dede wach. Das sagt die Legende zu dem neuen Brasilianer von Borussia Dortmund.

Es gab mal eine Zeit, da tummelten sich viele Brasilianer im BVB-Trikot: Marcio Amoroso, Ewerthon, Léandro, Flavio Conceicao – und natürlich Dede. „Wir waren immer locker, manchmal sind die Brasilianer vielleicht auch zu locker“, sagt Letztgenannter dieser Redaktion, doch „die Zuschauer lieben die Brasilianer“.

Jetzt hat Dortmund bald wieder einen Fußballer aus dem Land in Südamerika, das für seine Liebe zum Fußball bekannt ist: Yan Couto.

An diesem Freitag ist der 22-Jährige in Zürich gelandet, von dort ging es weiter nach Bad Ragaz. In der Schweiz bereitet sich Borussia Dortmund auf die kommende Saison vor und Couto soll seine neue Mannschaft schnell kennenlernen. Nach Informationen dieser Redaktion wird Couto zunächst für ein Jahr von Manchester City ausgeliehen, anschließend greift eine Kaufpflicht, die bei rund 22 Millionen Euro liegen soll.

Er freue sich, sagt Dede, dass sein ehemaliger Verein wieder einen Brasilianer habe. Couto habe er schon in ein paar Mal gesehen. „Er ist sehr gut, sehr intelligent. Ich drücke ihm die Daumen.“

BVB-Zugang Yan Couto erinnert an Dede

Yan Couto wird wegen seiner Schnelligkeit „Flash” genannt. Geboren wurde er in Curitiba in Brasilien, eine Großstadt, fast vier Millionen Menschen leben hier. 2020 wagte er den Sprung nach Europa, schloss sich Manchester City an. Um sich weiterzuentwickeln, wurde er immer wieder verliehen, zuletzt überzeugte der 1,68 große Profi beim spanischen Klub FC Girona.

Früher kam Couto in der Offensive zum Einsatz, sein Tempo reißt mit, hinzu kommt technisches Können. Da werden Erinnerungen wach an Dede, der sich als Linksverteidiger in die Herzen der BVB-Fans arbeitete. Ein bisschen könne man Couto mit ihm vergleichen, meint Dede. „Er hat gelernt, sich in der Defensive einzubringen, kann aber immer nach vorne gehen. Ich drücke ihm die Daumen. Und ich bin überzeugt, dass er sehr gut spielen kann.“

Die Brasilianer beim BVB

Julio César - von 1994 bis 1999

Dede - von 1998 bis 2011

Evanilson - von 1999 bis 2001

Léandro - von 2001 bis 2004

Ewerthon - von 2001 bis 2005

Marcio Amoroso - von 2001 bis 2004

Flavio Conceicao - von 2003 bis 2004

Thiago - von 2004 bis 2005

Tinga - von 2006 bis 2010

Felipe Santana - von 2008 bis 2013

Antonio da Silva - von 2010 bis 2012

Reinier - von 2020 bis 2022