Der VfL Bochum hat mit Alessandro Crimaldi in diesem Sommer ein großes Talent verpflichtet. Nun darf er sich erneut bei den Profis zeigen.

Mit Alessandro Crimaldi hat sich der VfL Bochum die Dienste eines großen Talents gesichert. Für die B-Junioren des VfL Wolfsburg steuerte der Angreifer vergangene Saison herausragende 34 Torbeteiligungen in der 26 Einsätzen in der U17-Bundesliga bei (18 Tore, 16 Vorlagen).

Und auch bei seinem neuen Klub stellte der erst 16-Jährige, der einen langfristigen Vertrag an der Castroper Straße unterzeichnet hat, seinen Torriecher bereits unter Beweis. Vor einer Woche gab er mit einem Doppelpack beim 6:1 im Test gegen den VfL Osnabrück seinen Einstand.

An diesem Samstag ließ Crimaldi bei der Generalprobe für den Saisonstart gegen das schwedische Topteam BK Häcken (3:1) seinen dritten Treffer in der Vorbereitung folgen. Nach Einwechslung benötigte er nur zehn Minuten, ehe er den VfL in Führung brachte.

"Er weiß, wo das Tor steht. Deshalb haben wir um ihn gekämpft", erklärte Trainer David Siebers nach Abpfiff. "Er kann besondere Momente in der Offensive herbeiführen. Kaltschnäuzigkeit und Torgefahr zeichnen ihn aus."

VfL Bochum: Zwei Talente reisen ins Trainingslager

Das weiß längst auch Profitrainer Peter Zeidler. Genau wie seine U19-Teamkollegen Cajetan Lenz, Darnell Keumo und Kacper Koscierski absolvierte Crimaldi bereits Teile der Vorbereitung mit dem Bundesliga-Team. Nun die nächste Gelegenheit für den Youngster, sich "oben" zu empfehlen: Er ist dabei, wenn Bochum am Sonntag für eine Woche ins Trainingslager nach Südtirol aufbricht.

Das gilt ebenso für den 17-jährigen Rechtsverteidiger Koscierski. Das junge Duo sorgt damit für ein Novum beim Revierklub: Sie sind die jüngsten Spieler, die jemals ein Trainingslager mit den VfL-Profis bestreiten durften.

Dass Crimaldi und Koscierski anders als Lenz und Keumo mitfahren, sei aber keine leistungsbezogene, sondern eine positionsbezogene Entscheidung gewesen, stellte Coach Zeidler am Rande des Testspiels gegen Häcken klar. Der Coach verfolgte den Auftritt der U19 am Sonntag und erklärte: "Alle Vier haben ihre Sache sehr gut gemacht."

Mein erster Job ist es, Jungs zu den Profis zu bringen. Und dann natürlich versuchen, jedes Spiel mit der U19 zu gewinnen. U19-Trainer David Siebers

Für die Nachwuchsabteilung der Bochumer sind das natürlich erfreuliche Nachrichten. Nur ein kleiner Wermutstropfen bleibt bei Trainer Siebers: Crimaldi und Koscierski werden nicht pünktlich zum Start der Saison in der DFB-Nachwuchsliga zurückkehren - er muss beim Auftakt gegen Hannover 96 nächste Woche Sonntag auf die Beiden verzichten.

"Es ist alles besprochen, der Austausch mit Peter Zeidler ist super, es war ein sehr angenehmes Gespräch", berichtete Siebers. "Mein erster Job ist es, Jungs zu den Profis zu bringen. Und dann natürlich versuchen, jedes Spiel mit der U19 zu gewinnen." (mit gp)