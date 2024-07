Taylor Swift gastiert in Gelsenkirchen. Die Stadt nutzt das für eine große Kampagne, der BVB für einen Spruch. Schalke kontert kreativ.

„X“ (vormals Twitter) glüht in diesen Tagen. Ein Grund dafür: Taylor Swift, die mit ihrer Konzertreise „The Eras Tour“ gerade in Deutschland, genauer gesagt in Gelsenkirchen gastiert. Die US-Amerikanerin gibt insgesamt drei Konzerte in der Veltins Arena, die dem FC Schalke 04 sonst eigentlich als Heimspielstätte dient. Der offizielle Account der „Eras Tour“ hält die Fans auf dem Laufenden - und teilt auch sonst vieles, was „Swifties“ glücklich macht. Etwa Liedzeilen.





Darauf sprang dann auch gleich der englischsprachige X-Account von Borussia Dortmund an. Gelsenkirchen ist aktuell im Gespräch. Internationale Medien greifen die Kampagne rund um aufgehängte „Swiftkirchen“-Ortsschilder, die „Taylor-Town“ am Heinrich König-Platz und Swifts Stein auf dem Gelsenkirchener „Walk of Fame“ auf. Die Dortmunder sticheln, in Anspielung auf die Größe des Signal Iduna Parks im Vergleich zur Veltins Arena.





Schalke nimmt BVB für Deutschland-Spiel aufs Korn

Das wiederum ließen die Schalker nicht lange auf sich sitzen. Über den offiziellen Account der Veltins Arena gab es eine kleine Erinnerung an jüngste Probleme des BVB-Stadions, die rund um das deutsche EM-Spiel gegen Dänemark sichtbar wurden.





Die Partie musste wegen eines starken Unwetters unterbrochen werden. An den Ecken des Stadiondaches kam das Wasser teils sintflutartig herunter. Dänische Fans „duschten“ unter dem unverhofften Wasserfall, die Bilder fanden weitreichende Beachtung. Der offizielle Account des FC Schalke 04 quittierte diese lustige Auseinandersetzung mit ein paar Smileys, die als Ausdruck der Schadenfreude ob des Fettnäpfchens, in das die Dortmunder da getreten sind, verstanden werden dürfen.





Am Abend sind die Schalker dann übrigens sogar beim dritten und letzten Gelsenkirchen-Konzert der „Eras Tour“. Ziel des besonderen Events ist es, dass sich die neu formierte Mannschaft um die elf Zugänge auch außerhalb des Platzes besser kennenlernt und versteht. „Ich bin kein ‚Swiftie‘, aber mir ist wichtig, dass wir zusammen etwas machen“, sagte Schalkes Trainer Karel Geraerts nach dem Sieg in Verl. „Auch die Frauen sind dabei und wir sind alle zusammen.“ Sein Musikstil sei eher der niederländische DJ Armin van Buuren und elektronische Musik.